Marcos González revela la “traición” de Jorge Sampaoli que lo dejó fuera del Mundial de Brasil 2014

Con Jorge Sampaoli en el banco, Chile consiguió llegar a la ronda de los octavos de final del Mundial de Brasil 2014, cayendo ante los anfitriones en la definición por lanzamientos penales.

Claro que para esta participación en la Copa del Mundo estuvo ausente un jugador que sí participó del proceso clasificatorio, pero quedó fuera del llamado para conformar la lista definitiva elaborada por el casildense.

Se trata del ex defensa centrar Marcos González quien reveló cuáles fueron los motivos por lo dejaron fuera. Después de su último paso por Universidad de Chile en 2011 partió a Brasil para integrar las filas del Flamengo. Claro que con el paso de las semanas su presencia dentro de la cancha fue decayendo, hasta quedar relegado en el banco de suplentes y perdiendo continuidad.

“Sampaoli me pide que renuncie a Flamengo y que me viniera a entrenar con él, que me iba a preparar para el Mundial, pero no fue así”, comenzó comentando en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Me dijeron que iban a abrir el libro de pases y que me quedara tranquilo, pero no sucedió así. Cuando llegué a entrenar con él por cuatro meses acá en Chile, doble jornada y después me dice que no estaba preparado, fue complicado”, confesó el exzaguero.

“Fue duro, más por un tema familiar, ya que tenía contrato por cuatro años con Flamengo y tuve que sacrificar mucho, mis hijos tuvieron que venirse a hablar español, ya que manejaban mejor el portugués, el tema económico, también”, cerró.