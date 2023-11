María José Mailliard le da una nueva medalla de plata a Chile en el canotaje de velocidad

La chilena María José Mailliard consiguió entregarle una nueva medalla de plata al Team Chile en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. La representante nacional compitió este viernes en la final del C1 200m femenino, consiguiendo el segundo lugar.

En una cerrada definición, donde Mailliard estuvo por momentos en el primer lugar, terminó relegada tras la notable actuación de la cubana Yarisleidis Cirilo, quien completó la prueba con un tiempo de 45″87. Solo 31 centésimas después arribó la chilena.

A su vez, la medalla de bronce quedará colgada al cuello de la canadiense Sophia Jensen quien cruzó la meta con un registro de 46″87.

De todas maneras, María José Mailliard tendrá una nueva oportunidad para buscar una presea de oro. Aún le resta competir en la final del C2 500 metros que está programada para este sábado 4 de noviembre a partir de las 10.10 horas.

La decepción de Mailliard

Una vez finalizada la prueba, y con la respiración aún agitada por el esfuerzo, Mailliard se refirió a la final. “El segundo lugar es un buen resultado. Estos juegos tenían un sabor especial. Si me hubiese ido con un oro hubiese cerrado un gran año. Habría sido increíble”, comenzó señalando.

“Hay tanta gente pendiente de nosotros. Venía con la cabeza pensando en ganar. Tuve una buena salida, no he visto la carrera, pero creo que había estado primera. Se me fue el oro”, continuó.

“En los últimos años venimos haciendo una buena regata. A pesar de este segundo lugar, me hace ilusión que venimos haciendo un buen trabajo. He estado entrenando con el equipo olímpico en España. Nosotros los deportistas nos caracterizamos por ser fuertes. A seguir adelante. Me carga el segundo lugar y la forma es seguir para volver a pelar un primer lugar”, indicó sobre sus próximos planes.

“Pensando en frío es un buen resultado para Chile. A segur trabajando. Agradecer a la gente, por el apoyo a todos los compañeros. Quería dejar el oro en casa, pero se me escapó”, concluyó Mailliard.

Las otras finales

Este viernes, además de María José Mailliard, habían otros deportistas nacionales inscritos en finales. La primera en saltar al agua fue Ysumy Orellana en la final del K1 500m. La canoísta nacional acabó en el octavo lugar de la competencia. El oro se lo llevó la canadiense Michelle Russell. La plata, la argentina Brenda Rojas y el bronce la mexicana Beatriz Briones.

Luego fue el turno de Camilo Valdés y Marcelo Godoy en el K2 500m masculino. Esta prueba fue dominada por Canadá, Argentina y Estados Unidos que terminaron llevándose las preseas de oro, plata y bronce de forma respectiva. Los chilenos finalizaron en la quinta posición.

Por último, en el K4 500m femenino, Maira Toro, Daniela Castillo, Ysumy Orellana y Fernanda Iracheta acabaron en el sexto lugar de la clasificación. El oro se lo llevó México, la plata Canadá y el bronce Argentina.