Martín Lasarte: “Vamos a intentar plantear ante Bolivia algún matiz respecto a Argentina”

Martín Lasarte y La Roja se preparan para su próximo duelo por la Copa América. Después de enfrentar a Argentina en la primera fecha de la fase de grupos, Chile se alista para un nuevo choque ante Bolivia, selección con la que empató 1-1 en el choque por las Eliminatorias.

Sobre este partido el DT uruguayo indicó que “creo que el fútbol nos presenta cada fin de semana, cada fecha, cosas para aprender. A veces juegas muy bien y no ganas. Y otras veces te someten y sacas un resultado positivo”, dijo en conferencia de prensa.

“Bolivia hizo las cosas muy bien en las Clasificatorias, el partido que quiso hacer. Nosotros tuvimos que concretar las cuatro o cinco que tuvimos, pero nos faltó materializar en gol las situaciones claras que tuvimos”, complementó.

“Bolivia es muy directo, defiende bien, tiene buen juego en pelota parada, se nota que está trabajado”, añadió más adelante.

Por lo mismo, anunció que buscará variantes a la propuesta ofrecida ante Argentina. “El fútbol es una cuestión de competencia, hay un rival al frente, y no hay dos partidos iguales. Está claro que vamos a intentar plantear ante Bolivia algún matiz respecto a Argentina, que cuenta con jugadores de nivel muy alto. No significa que Bolivia no lo tenga, pero Argentina es de los equipos más importantes del mundo”.

En cuanto a los primeros minutos que tubo Ben Brereton ante la Albiceleste, Lasarte expuso que el delantero tuvo un “tiempo de maduración, de ensamblaje con sus compañeros. No hablaba una palabra de español, por lo que necesita todavía un tiempo más de adaptación. El otro día lo hizo bien y dejó buenas sensaciones”.

Además, descartó, de momento, estar pensando en incluir a Alexis Sánchez de cara a los próximos partidos, pues aún está en su proceso de recuperación. “Está haciendo las pautas que sanidad le ha marcado, y en eso está bien, pero es muy prematuro plantearnos otra cosa para más a futuro”.

Maripán recordó el regate a Messi

Guillermo Maripán durante el encuentro entre Chile y Argentina en el inicio de la Copa América. Foto: AFP.

Por su parte, el defensor del AS Monaco, Guillermo Maripán, recordó la jugada en la que evitó la presión de Lionel Messi con una vistosa jugada.

“La verdad es que fue un buen regate, un lindo momento, lo disfruté mucho. Yo busco siempre entregar lo mejor al equipo y la selección, independiente de la jugada me sentí bien en el partido. Mis compañeros estaban muy contentos, algunos un poco sorprendidos, pero son cosas del fútbol”, expresó.

Sobre Bolivia, y recordando el último partido por las Eliminatorias, El zaguero afirmó que “claramente tenemos que mejorar, fueron muchas ocasiones que no aprovechamos muy bien, para eso seguimos trabajando y seguro será mucho mejor”.

“Lo más importante para ganar es hacer goles, mantener la estructura y poder concretar las oportunidades”, cerró Maripán.