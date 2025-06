Martina Weil vuelve a romper el récord nacional de los 400 metros

Martina Weil nuevamente hace historia. La atleta nacional brilló este domingo en la Diamond League de Estocolmo, al cronometrar 50.39 segundos, estableciendo una nueva plusmarca nacional en la prueba de 400 metros. La chilena superó su propio récord de 50,56s, logrado en mayo.

De esta forma, la corredora logra un nuevo hito en su destacado 2025. Hace algunas semanas, la medallista de oro en los Panamericanos de Santiago 2023 y campeona del Sudamericano de Mar del Plata en los 400 metros también celebró una clasificación planetaria, ya que dirá presente en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025.

Foto: @TeamChile_COCH

El certamen en territorio nipón se llevará a cabo entre el 13 y el 21 de septiembre y asoma como una nueva instancia para prepararse de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, uno de sus grandes objetivos a futuro.

En entrevista con El Deportivo, Weil exhibía sus metas para la temporada. También dio algunas claves de su alza. “Te diría que es sorpresivo porque me adapté más rápido de lo que creía. Era algo muy mental, un tipo de bloqueo. Lo que cambié fue la manera de lidiar un poco con la situación. He trabajado mucho con mi psicóloga durante el último año”, revelaba a comienzos de año.

“Me volví a encantar con el atletismo. Esto fue una ayuda para dejar definitivamente el 2024 atrás. Hice mucho trabajo para dejar atrás el 2024, que siento que fue suficiente... Tampoco fue tan catastrófico. Mirándolo ahora con la cabeza más fría, entiendo lo que pasó. Después de mi cirugía no pude hacer base, entonces llegué a estar en muy buena forma pero no pude sostenerla porque no tenía la base”, complementaba, en relación a su autocrítica por lo hecho en los Juegos Olímpicos.