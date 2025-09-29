Más de 1.200 corredores participaron en la undécima edición de Ultra Paine
El clásico internacional del trail running que reunió a corredores de 31 nacionalidades y de todas las regiones de Chile.
La undécima edición de Ultra Paine, el tradicional evento internacional de trail running, reunió este fin de semana a 1.200 corredores provenientes de 31 países y de todas las regiones de Chile. La competencia se desarrolló en la comuna de Torres del Paine, aprovechando el inicio de la primavera y los paisajes icónicos del parque nacional.
El evento incluyó distancias de 5K, 14K, 21K, 35K y 50K, atrayendo tanto a corredores locales como internacionales. La meteorología acompañó la jornada, permitiendo a los participantes disfrutar de vistas despejadas de las montañas y glaciares de la zona.
En la distancia más extensa, 50K, el ganador fue Remigio Huaman, de Perú, con un tiempo de 4 horas y 23 minutos. En la categoría femenina, el primer lugar correspondió a la chilena Katherine Cañete, quien completó la ruta en 5 horas y 31 minutos.
En los 35K, los vencedores fueron Cristóbal Collipal, de Coyhaique (3h15m), y la argentina María Paula Galíndez (3h30m). En la distancia de 21K, los ganadores fueron Ezequiel Pauluzak (1h44m) y Sofía Cofré (2h07m).
Las distancias más cortas también entregaron resultados destacados. En los 14K, triunfaron Willy Llanos (1h05m) y Claudia Gómez (1h16m), mientras que en los 5K los ganadores fueron Felipe Espinosa (23m45s) y Elsa Vera (28m47s).
Tras la competencia, los corredores participaron en la ceremonia de premiación y pudieron compartir experiencias en un entorno internacional.
