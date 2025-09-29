Más de 1.200 corredores participaron en la undécima edición de Ultra Paine.

La undécima edición de Ultra Paine, el tradicional evento internacional de trail running, reunió este fin de semana a 1.200 corredores provenientes de 31 países y de todas las regiones de Chile. La competencia se desarrolló en la comuna de Torres del Paine, aprovechando el inicio de la primavera y los paisajes icónicos del parque nacional.

El evento incluyó distancias de 5K, 14K, 21K, 35K y 50K, atrayendo tanto a corredores locales como internacionales. La meteorología acompañó la jornada, permitiendo a los participantes disfrutar de vistas despejadas de las montañas y glaciares de la zona.

La tradicional carrera se desarrolla en la comuna de Torres del Paine.

En la distancia más extensa, 50K, el ganador fue Remigio Huaman, de Perú, con un tiempo de 4 horas y 23 minutos. En la categoría femenina, el primer lugar correspondió a la chilena Katherine Cañete, quien completó la ruta en 5 horas y 31 minutos.

En los 35K, los vencedores fueron Cristóbal Collipal, de Coyhaique (3h15m), y la argentina María Paula Galíndez (3h30m). En la distancia de 21K, los ganadores fueron Ezequiel Pauluzak (1h44m) y Sofía Cofré (2h07m).

Las distancias más cortas también entregaron resultados destacados. En los 14K, triunfaron Willy Llanos (1h05m) y Claudia Gómez (1h16m), mientras que en los 5K los ganadores fueron Felipe Espinosa (23m45s) y Elsa Vera (28m47s).

Tras la competencia, los corredores participaron en la ceremonia de premiación y pudieron compartir experiencias en un entorno internacional.