SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Más de 1.200 corredores participaron en la undécima edición de Ultra Paine

El clásico internacional del trail running que reunió a corredores de 31 nacionalidades y de todas las regiones de Chile.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Más de 1.200 corredores participaron en la undécima edición de Ultra Paine.

La undécima edición de Ultra Paine, el tradicional evento internacional de trail running, reunió este fin de semana a 1.200 corredores provenientes de 31 países y de todas las regiones de Chile. La competencia se desarrolló en la comuna de Torres del Paine, aprovechando el inicio de la primavera y los paisajes icónicos del parque nacional.

El evento incluyó distancias de 5K, 14K, 21K, 35K y 50K, atrayendo tanto a corredores locales como internacionales. La meteorología acompañó la jornada, permitiendo a los participantes disfrutar de vistas despejadas de las montañas y glaciares de la zona.

La tradicional carrera se desarrolla en la comuna de Torres del Paine.

En la distancia más extensa, 50K, el ganador fue Remigio Huaman, de Perú, con un tiempo de 4 horas y 23 minutos. En la categoría femenina, el primer lugar correspondió a la chilena Katherine Cañete, quien completó la ruta en 5 horas y 31 minutos.

En los 35K, los vencedores fueron Cristóbal Collipal, de Coyhaique (3h15m), y la argentina María Paula Galíndez (3h30m). En la distancia de 21K, los ganadores fueron Ezequiel Pauluzak (1h44m) y Sofía Cofré (2h07m).

Las distancias más cortas también entregaron resultados destacados. En los 14K, triunfaron Willy Llanos (1h05m) y Claudia Gómez (1h16m), mientras que en los 5K los ganadores fueron Felipe Espinosa (23m45s) y Elsa Vera (28m47s).

Tras la competencia, los corredores participaron en la ceremonia de premiación y pudieron compartir experiencias en un entorno internacional.

Lee también:

Más sobre:AtletismoPolideportivoTrail RunningUltra Paine

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Soda Stereo anuncia misterioso concierto de regreso que incluye a Gustavo Cerati virtual

Ministra en visita realiza reconstitución de escena en investigación por muerte de estudiante Ronald Wood en protesta

Los efectos del hackeo al Instituto de Salud Pública: no hubo filtración de datos sensibles, pero perdieron seis meses de trabajo

Gobierno responde por caso de detenida desaparecida que estaría en Argentina y destaca rol del Plan Nacional de Búsqueda

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

SII vuelve a postergar entrada en vigencia de norma que exige inicio de actividades para acceder a financiamiento y créditos

Lo más leído

1.
Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

2.
Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

3.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

4.
Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

5.
Primer beneficio de la reforma previsional: alza de la PGU llegó a 391 mil adultos mayores en septiembre

Primer beneficio de la reforma previsional: alza de la PGU llegó a 391 mil adultos mayores en septiembre

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

Servicios

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Ministra en visita realiza reconstitución de escena en investigación por muerte de estudiante Ronald Wood en protesta
Chile

Ministra en visita realiza reconstitución de escena en investigación por muerte de estudiante Ronald Wood en protesta

Los efectos del hackeo al Instituto de Salud Pública: no hubo filtración de datos sensibles, pero perdieron seis meses de trabajo

Gobierno responde por caso de detenida desaparecida que estaría en Argentina y destaca rol del Plan Nacional de Búsqueda

SII vuelve a postergar entrada en vigencia de norma que exige inicio de actividades para acceder a financiamiento y créditos
Negocios

SII vuelve a postergar entrada en vigencia de norma que exige inicio de actividades para acceder a financiamiento y créditos

Fiebre del cobre: inquietud por el suministro dispara proyección del precio a niveles jamás antes vistos

El grupo mexicano Alsea buscaría vender Burger King en Argentina, México y Chile

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne
Tendencias

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

“Murió en los brazos de su papá”: qué enfermedad tenía Roscoe, el perro de Lewis Hamilton

“Traté de imitar tu penal frente a Argentina”: la divertida conversación entre el Presidente Boric y Matías Fernández
El Deportivo

“Traté de imitar tu penal frente a Argentina”: la divertida conversación entre el Presidente Boric y Matías Fernández

Más de 1.200 corredores participaron en la undécima edición de Ultra Paine

En vivo: Francia enfrenta a Sudáfrica y Noruega se mide ante Nigeria en el Mundial Sub 20

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre
Finde

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Soda Stereo anuncia misterioso concierto de regreso que incluye a Gustavo Cerati virtual
Cultura y entretención

Soda Stereo anuncia misterioso concierto de regreso que incluye a Gustavo Cerati virtual

Doja Cat llega a Chile como parte de su “Ma vie world tour 2026”

Gepe festeja los 20 años de “Gepinto” con shows especiales en Sala Master

Nicolás Maduro decreta el estado de excepción en Venezuela ante eventual “agresión” de EE.UU.
Mundo

Nicolás Maduro decreta el estado de excepción en Venezuela ante eventual “agresión” de EE.UU.

Trump acuerda con Netanyahu un plan de paz para Gaza: Israel se retirará por fases y países árabes “van a tratar con Hamas”

Stephen Miller, el “ideólogo en jefe” tras los ataques de EE.UU. contra embarcaciones venezolanas en el Caribe

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición