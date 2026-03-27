SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Matías Rodríguez desclasifica diferencias con Jorge Sampaoli pese a su etapa exitosa en la U: “Hay formas que no gustan”

    El exlateral recuerda el período del casildense en Universidad de Chile, uno de los más laureados

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Matías Rodríguez desclasifica diferencias con Jorge Sampaoli pese a su etapa exitosa en la U: “Hay formas que no gustan”. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Matías Rodríguez desclasificó detalles de su relación con Jorge Sampaoli y el funcionamiento interno del plantel de Universidad de Chile durante el ciclo más exitoso del club, entre 2011 y 2012. El exlateral abordó las exigencias del entrenador y la competencia interna que marcó esa etapa.

    El excarrilero llegó a la U en 2010 procedente de Nacional de Montevideo. Con la llegada de Sampaoli al banco azul se consolidó como titular y alcanzó su mejor rendimiento. En ese periodo incluso integró la selección argentina y posteriormente fue transferido al fútbol italiano.

    Rodríguez celebrando un gol en la Copa Libertadores. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    El exjugador señaló que el método de trabajo del técnico se caracterizaba por altos niveles de exigencia y presión sobre el plantel. Ahí hubo ciertas diferencias con el estratega.

    “Te sacaba el máximo, a veces no de la mejor forma, pero en definitiva muchos de los que estábamos en ese momento nos hizo explotar. Hay formas a veces que no gustan, pero sacó lo mejor y sobre todo para él siempre lo importante era el equipo”, afirmó en conversación con La Metro TV.

    Rodríguez también describió la competencia interna que se generaba dentro del equipo y la forma en que se tomaban las decisiones deportivas. Indicó que ningún jugador tenía asegurada su titularidad, independiente de su trayectoria o nombre. “Independiente de los nombres propios. Bueno no anduviste bien, chao, hay otro. Si tu te quedas ‘me sacó’... tenías que demostrar que tenías que volver al equipo. Y así era una competencia muy linda y sana dentro del plantel. Donde tu bajabas, sabías que tu compañero venía ahí atrás”, señaló.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoMatías RodríguezLa UUniversidad de Chile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Anoushka Shankar: “En mi familia están muy emocionados con las películas de los Beatles y con la de George Harrison”

    Precio del petróleo vuelve a subir y el barril Brent salta hasta los US$ 110

    Senado de EE.UU. aprueba financiar el Departamento de Seguridad Nacional, con excepción del ICE y la Patrulla Fronteriza

    Mujer escapó para dar aviso a Carabineros: sujeto es detenido por violencia sistemática contra conviviente en Las Condes

    Los humanos tuvieron perros antes que animales de granja, según un estudio

    Sin recursos para abogados ni posible fianza: qué se sabe sobre el juicio contra Nicolás Maduro y su esposa

    Lo más leído

    1.
    Guerra por derechos: Presidenta de la Federación bloquea al básquetbol chileno

    Guerra por derechos: Presidenta de la Federación bloquea al básquetbol chileno

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Dónde y a qué hora ver a Italia vs. Irlanda del Norte en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Italia vs. Irlanda del Norte en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Cabo Verde por el amistoso internacional en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Cabo Verde por el amistoso internacional en TV y streaming

    Mujer escapó para dar aviso a Carabineros: sujeto es detenido por violencia sistemática contra conviviente en Las Condes
    Chile

    Mujer escapó para dar aviso a Carabineros: sujeto es detenido por violencia sistemática contra conviviente en Las Condes

    En Recoleta culmina persecución policial de delincuentes que robaron farmacia de Las Condes: dos sujetos fueron detenidos

    “Eran 20 o 25 gatos”: Cruz-Coke minimiza manifestaciones contra medidas del gobierno de Kast

    Precio del petróleo vuelve a subir y el barril Brent salta hasta los US$ 110
    Negocios

    Precio del petróleo vuelve a subir y el barril Brent salta hasta los US$ 110

    CFA ve nuevo incumplimiento de la meta fiscal y dice que guerra en Irán podría generar “efectos adversos” en los ingresos

    Ley Chao Cables y revisar norma de prefijos: las prioridades de los primeros 90 días de la Subtel

    Los humanos tuvieron perros antes que animales de granja, según un estudio
    Tendencias

    Los humanos tuvieron perros antes que animales de granja, según un estudio

    Sin recursos para abogados ni posible fianza: qué se sabe sobre el juicio contra Nicolás Maduro y su esposa

    Los alimentos que puedes comer para dormir mejor, según distintos estudios

    Mark González evita las comparaciones con Lucas Cepeda: “Yo a los 21 años estaba en el Liverpool”
    El Deportivo

    Mark González evita las comparaciones con Lucas Cepeda: “Yo a los 21 años estaba en el Liverpool”

    Matías Rodríguez desclasifica diferencias con Jorge Sampaoli pese a su etapa exitosa en la U: “Hay formas que no gustan”

    El desafiante panorama que enfrentará el Betis de Manuel Pellegrini tras la pausa por la fecha FIFA

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    Anoushka Shankar: “En mi familia están muy emocionados con las películas de los Beatles y con la de George Harrison”
    Cultura y entretención

    Anoushka Shankar: “En mi familia están muy emocionados con las películas de los Beatles y con la de George Harrison”

    Soda Stereo asombra en Chile con un Gustavo Cerati virtual en un show que apela a la emoción

    Ch.ACO 2026 comienza con homenaje a escultor Federico Assler y presencia del ministro Francisco Undurraga

    Senado de EE.UU. aprueba financiar el Departamento de Seguridad Nacional, con excepción del ICE y la Patrulla Fronteriza
    Mundo

    Senado de EE.UU. aprueba financiar el Departamento de Seguridad Nacional, con excepción del ICE y la Patrulla Fronteriza

    Reportan la desaparición en el Caribe de dos embarcaciones mexicanas que llevaban ayuda a Cuba

    El primer ministro libanés advierte a Guterres del “riesgo de anexión” del sur de su país por parte de Israel

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”
    Paula

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”

    Reporte de Inclusividad de Tallas de Vogue Business: el retorno de la talla 0

    Gnocchi de matcha