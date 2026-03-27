Matías Rodríguez desclasifica diferencias con Jorge Sampaoli pese a su etapa exitosa en la U: “Hay formas que no gustan”
El exlateral recuerda el período del casildense en Universidad de Chile, uno de los más laureados
Matías Rodríguez desclasificó detalles de su relación con Jorge Sampaoli y el funcionamiento interno del plantel de Universidad de Chile durante el ciclo más exitoso del club, entre 2011 y 2012. El exlateral abordó las exigencias del entrenador y la competencia interna que marcó esa etapa.
El excarrilero llegó a la U en 2010 procedente de Nacional de Montevideo. Con la llegada de Sampaoli al banco azul se consolidó como titular y alcanzó su mejor rendimiento. En ese periodo incluso integró la selección argentina y posteriormente fue transferido al fútbol italiano.
El exjugador señaló que el método de trabajo del técnico se caracterizaba por altos niveles de exigencia y presión sobre el plantel. Ahí hubo ciertas diferencias con el estratega.
“Te sacaba el máximo, a veces no de la mejor forma, pero en definitiva muchos de los que estábamos en ese momento nos hizo explotar. Hay formas a veces que no gustan, pero sacó lo mejor y sobre todo para él siempre lo importante era el equipo”, afirmó en conversación con La Metro TV.
Rodríguez también describió la competencia interna que se generaba dentro del equipo y la forma en que se tomaban las decisiones deportivas. Indicó que ningún jugador tenía asegurada su titularidad, independiente de su trayectoria o nombre. “Independiente de los nombres propios. Bueno no anduviste bien, chao, hay otro. Si tu te quedas ‘me sacó’... tenías que demostrar que tenías que volver al equipo. Y así era una competencia muy linda y sana dentro del plantel. Donde tu bajabas, sabías que tu compañero venía ahí atrás”, señaló.
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