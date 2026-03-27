Matías Rodríguez desclasifica diferencias con Jorge Sampaoli pese a su etapa exitosa en la U: “Hay formas que no gustan”.

Matías Rodríguez desclasificó detalles de su relación con Jorge Sampaoli y el funcionamiento interno del plantel de Universidad de Chile durante el ciclo más exitoso del club, entre 2011 y 2012. El exlateral abordó las exigencias del entrenador y la competencia interna que marcó esa etapa.

El excarrilero llegó a la U en 2010 procedente de Nacional de Montevideo. Con la llegada de Sampaoli al banco azul se consolidó como titular y alcanzó su mejor rendimiento. En ese periodo incluso integró la selección argentina y posteriormente fue transferido al fútbol italiano.

Rodríguez celebrando un gol en la Copa Libertadores. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

El exjugador señaló que el método de trabajo del técnico se caracterizaba por altos niveles de exigencia y presión sobre el plantel. Ahí hubo ciertas diferencias con el estratega.

“Te sacaba el máximo, a veces no de la mejor forma, pero en definitiva muchos de los que estábamos en ese momento nos hizo explotar. Hay formas a veces que no gustan, pero sacó lo mejor y sobre todo para él siempre lo importante era el equipo”, afirmó en conversación con La Metro TV.

Rodríguez también describió la competencia interna que se generaba dentro del equipo y la forma en que se tomaban las decisiones deportivas. Indicó que ningún jugador tenía asegurada su titularidad, independiente de su trayectoria o nombre. “Independiente de los nombres propios. Bueno no anduviste bien, chao, hay otro. Si tu te quedas ‘me sacó’... tenías que demostrar que tenías que volver al equipo. Y así era una competencia muy linda y sana dentro del plantel. Donde tu bajabas, sabías que tu compañero venía ahí atrás”, señaló.