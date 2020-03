Matteo de Gavardo inicia su ciclo en Europa

Tomás de Gavardo inició hace un tiempo su carrera internacional. Ahora llegó el tiempo de su hermano menor, Matteo, ambos hijos del desaparecido Carlo de Gavardo.

Este fin de semana, el piloto de 17 años debutará en una KTM en el Campeonato de España de Moto Enduro en la categoría Trofeo Nacional Junior, en Antas, Almería, con la participación de un centenar de motociclistas.

La prueba constará de 160 kilómetros entre cross test, enduro test y una especial extrema. “Desde el año pasado que mi preparación física y técnica han sido intensas por el Six Days de Portugal, continuando este año cuando decidí internacionalizar mi carrera, por ello me vine a correr al Campeonato Nacional de España donde hay un alto nivel competitivo”, explicó Matteo de Gavardo.

El hijo menor del excampeón mundial de rally cross country partió hace tres semanas a Oliana, 153 kilómetros al norte de Barcelona, para integrar el equipo del expiloto hispano Eric Augé.

“Desde que llegue a Oliana he tenido una intensa preparación con muchas horas de moto y preparación física. Me siento muy contento de haber tomado la decisión de correr en España. También he tenido un gran respaldo del equipo WP Eric Augé”, agregó De Gavardo.