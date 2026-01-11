“Me dio mucha fuerza”: la dedicatoria de Francisca Garrido a Matías Opitz tras lograr el podio del Ironman de Pucón

Este domingo 11 de enero, en la Región de La Araucanía, se disputó la competencia femenina del Ironman 70.3 Pucón 2026, donde las triatletas chilenas tuvieron una destacada participación al mantenerse en la lucha directa por el podio frente a exponentes internacionales durante gran parte del recorrido.

En el plano local, Francisca Garrido festejó un podio y realizó una especial dedicatoria. En la cima, en tanto, la mexicana Cecilia Pérez festejó un bicampeonato.

La carrera de las chilenas

La largada femenina se produjo minutos después del inicio masculino, dando paso a una exigente jornada que comenzó en el lago Villarrica. En la etapa de natación, Macarena Salazar, subcampeona de la edición anterior, se instaló entre las líderes, compartiendo la punta con Pérez tras completar los 1.900 metros.

Durante el ciclismo, Salazar volvió a mejorar sus registros en comparación con la edición 2025, manteniéndose competitiva y sin ceder terreno en el grupo de avanzada. La chilena logró sostener el ritmo ante rivales de alto nivel, manteniendo abierta la disputa por los puestos de honor.

La definición se produjo en los 21 kilómetros de trote, donde Garrido protagonizó una sólida remontada que le permitió alcanzar el tercer lugar, convirtiéndose en la mejor representante nacional del día. Salazar, en tanto, cruzó la meta en el cuarto puesto, cerrando una actuación consistente a lo largo de todo el circuito.

El podio femenino se definió por márgenes estrechos. La victoria quedó en manos de la norteamericana Pérez, quien se impuso de forma parcial con un tiempo de 4 horas, 22 minutos y 39 segundos. Es su segunda corona en fila en el certamen del sur de Chile.

En el segundo lugar finalizó la argentina Romina Biagioli, con un registro de 4 horas, 29 minutos y 11 segundos, mientras que la chilena Francisca Garrido completó el podio tras cruzar la meta en 4 horas, 29 minutos y 21 segundos, a solo 10 segundos de la atleta trasandina, en una definición que mantuvo la emoción hasta el final.

“Estoy demasiado contenta, no me lo esperaba. Salí bien del agua; en la bicicleta no rendí como esperaba, pero al bajarme a correr me sentía muy bien y traté de no desesperarme”, señaló Garrido tras cruzar la meta.

Asimismo, aprovechó la instancia para dedicar su actuación a Matías Opitz, destacado triatleta nacional que falleció en un trágico accidente de tránsito: “Sentí que me pude conectar mucho con el Mati, me dio mucha fuerza. Esta carrera es para él. Era una referencia, un amigo. El trote era lo suyo, así que me encomendé. Fue una pérdida y un dolor para todos”.

Matías Opitz fue un destacado triatleta.

Por su parte, la ganadora Cecilia Pérez valoró la exigencia del circuito de Pucón y reconoció la dureza de la competencia. “La verdad estuvo muy duro, la verdad es que esas penínsulas son duricas, logramos afrontar muy bien y al final obtuve el título”, señaló la triatleta mexicana tras quedarse con el primer lugar. Respecto a lo que viene en su carrera deportiva, adelantó que su enfoque estará puesto en el ciclo olímpico: “La verdad es que voy a empezar el ciclo olímpico, yo creo que este va a ser único o a lo mejor el primero de tal vez dos 70.3 que pueda hacer en el año, porque me voy a enfocar más al ciclo olímpico y ver la posibilidad de clasificar a Los Ángeles 2028”.