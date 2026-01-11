SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Grandes exponentes y un exigente recorrido: las claves del Ironman 70.3 de Pucón 2026

    La Región de la Araucanía se paraliza para albergar el triatlón más importante del país. Con diversos participantes del ámbito nacional e internacional como principales figuras, la carrera contará con sus tradicionales etapas, que abarcan un trazado total de 113 kilómetros.

    Vicente González 
    Vicente González
    El Ironman de Pucón se toma la Región de la Araucanía. (Foto: Photosport) SEBASTIAN MIRANDA/PHOTOSPORT

    “La carrera más linda del mundo”, como se le conoce popularmente, se tomará la Región de la Araucanía este domingo 11 de enero. El Ironman 70.3 de Pucón volverá a reunir a los más destacados triatletas nacionales y del ámbito internacional, quienes buscarán superar la meta en un extenso recorrido por los bosques y lagos del sur de Chile.

    Con el cartel de gran favorito aparece un deportista local: Diego Moya. El triatleta olímpico, medallista panamericano y vigente campeón del Ironman 70.3 de Valdivia, llega en su mejor momento para intentar devolverle el trono a Chile. También participarán otras cartas criollas como Vicente Trewhela, Martín Baeza, Nicolás Sáez, Benjamín Adriazola, Ángel Ruiz y Raúl Arratia. En damas, en tanto, destacan Francisca Garrido, Florencia Vásquez, Macarena Salazar y Catalina Salazar.

    Eso sí, la experencia de los competidores no solo se reduce a un plano nacional. Deportistas foráneos buscarán romper con los pronósticos y dejar su huella. En la categoría masculina sobresalen los argentinos Luciano Taccone y Valentino Agnelli; el brasileño Danilo Melo; el colombiano Alejandro Guzmán; el costarricense Álvaro Campos, los estadounidenses Andrew Schellenberger, Kevin Bishop y Justin Metzler; y el francés Cenzino Lebot. La mexicana Cecilia Pérez, quien alzó la corona femenina en 2025, va con la misión de repetir.

    Los nombres son estelares, sin embargo, no garantizan el éxito absoluto. Para entender qué define a un ganador en la zona lacustre, hay que desglosar los factores críticos que hacen de Pucón un desafío único en el circuito mundial.

    Diego Moya se consagró en la última edición del Ironman 70.3 de Pucón.

    La hoja de ruta de un desafío extremo

    El Ironman 70.3 de Pucón contempla sus tradicionales tres etapas. Con 113 kilómetros totales, el recorrido tendrá la fase de natación (1.900 mt.), ciclismo (90 km.) y trote (21,1 km.).

    El pronóstico para este 11 de enero sugiere una amplitud térmica desafiante. Una largada a las 07:00 AM en las aguas frías del Lago Villarrica (donde el uso de traje de neopreno es obligatorio por reglamento) contrasta con un mediodía que suele superar los 28°C. La humedad del lago y el calor que emana del asfalto en el camino internacional obligan a una gestión de hidratación y electrolitos milimétrica; un error de 500 ml de agua puede significar un “calambre” fulminante en los últimos kilómetros.

    Si bien la etapa de ciclismo, que comprende circuito de ida y vuelta por el Camino Internacional Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux en dirección a Curarrehue suele decidir quién llega primero a la transición, en Pucón la carrera realmente “empieza” en el trote. El ascenso a la Península es el juez definitivo. Son tres giros de una pendiente que drena las piernas de los competidores. La clave para los participantes será no vaciar el estanque en el ciclismo para enfrentar el impacto muscular de las subidas y bajadas del sector urbano.

    El triatlón, organizado por el Club Deportivo Universidad Católica, no solo pondrá a prueba el rigor físico de los 2.000 inscritos —que van desde la élite mundial hasta los entusiastas deportistas de categorías por edad—, sino también la capacidad para leer un circuito que mezcla la resistencia humana con un entorno natural privilegiado.

    Novedades en la edición 2026

    En la carrera símbolo de la Región de la Araucanía también se implementarán mejoras logísticas y para el entretenimiento. El ingreso a la meta para los deportistas cambiará desde el Parque Los Boldos hacia el sector de Los Boteros, optimizando la fluidez y la organización de la llegada. Asimismo, el evento estrenará un kit de competencia renovado, que incluirá una polera, una mochila y productos de alto estándar y tecnología de punta. A esto se suma el fortalecimiento del Fan Fest, que incorporará música, food trucks y zonas de descanso.

    Como cierre para la jornada del domingo, el evento contará con un espectáculo especial de los Halcones de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), quienes realizarán una presentación de acrobacia aérea alrededor de las 11:40 horas, coincidiendo con la premiación del evento.

