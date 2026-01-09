Promotional Race: Abreu y Sotta ganan la competencia previa al Ironman 70.3 de Pucón
La prueba de triatlón para deportistas amateurs se disputó este viernes en Pucón, como parte de las actividades previas a la carrera del domingo.
Este viernes 9 de enero se disputó en Pucón la tradicional Promotional Race, competencia orientada a deportistas amateurs y principiantes que dan sus primeros pasos en el triatlón, en el marco de las actividades previas al Ironman 70.3.
La prueba, que congregó a participantes y público en el circuito habilitado para la jornada, se desarrolló sobre una distancia reducida en comparación al evento principal: 375 metros de natación, 10 kilómetros de ciclismo y 2,5 kilómetros de trote, formato diseñado para facilitar el acceso a la disciplina.
En la categoría masculina, el triunfo fue para César Abreu, quien completó el recorrido en 37 minutos y 41 segundos. El segundo lugar quedó en manos de Javier Sobarzo (40:15), mientras que Francisco Ibarra cerró el podio con un tiempo de 41:23.
En damas, en tanto, la ganadora fue Catalina Sotta, con un registro de 42:39. La siguieron Camila González, segunda con 42:51, y Danahe Burgos, tercera tras marcar 43:34.
Con la realización de la Kids Challenge, la Promotional Race y la Sprint Race, concluyó el calendario de competencias previas al Ironman 70.3 de Pucón 2026, cuya prueba principal está programada para el domingo 11 de enero.
