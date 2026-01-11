Chile, en la cima del triatlón masculino tras 33 años: Diego Moya se corona con nuevo récord en el Ironman 70.3 de Pucón

La Región de la Araucanía fue nuevamente el escenario de la denominada “carrera más linda del mundo”. El Ironman 70.3 de Pucón reunió a destacados triatletas nacionales e internacionales en una competencia de alto nivel. La jornada terminó con un resultado más que ideal para el público sureño, pues un deportista local dejó el nombre del país en lo más alto después de 33 años de espera: el chileno Diego Moya, quien llegaba como el principal favorito, cumplió con las expectativas y se quedó con un rotundo primer lugar.

En la categoría femenina, la mexicana Cecilia Pérez ratificó su dominio en este circuito, logrando el triunfo por segundo año consecutivo tras su victoria en 2025. La chilena Francisca Garrido, en tanto, remató en la tercera ubicación.

Celebra Chile

Fue una mañana agitada. El frío del Lago Villarica contrastaba con el calor que sentían los participantes del triatlón más importante de Chile. La largada ocurrió de forma apresura, pues nadie quería ceder ni un solo centímetro de ventaja en el agua. Allí, rápidamente se comenzó a gestar una tendencia: en los 1,9 kilómetros de nado, Diego Moya tomó el liderato y comandó el pelotón hasta la transición a la bicicleta.

En la etapa de ciclismo esperaban otros 90 kilómetros, el trazado más largo de toda la carrera. Por el Camino Internacional Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux en dirección a Curarrehue, el triatleta nacional pedaleaba en la vanguardia, pero en varios momentos alternaba en la cima con el francés Cenzino Lebot, quien surgía como el rival más preparado para disputarle el cetro.

Pero lo cierto es que el medallista panamericano no iba a dejar escapar el triunfo. En la transición al trote, que comprendía un trazado total de 21,1 km., el chileno despegó y le sacó una distancia considerable al galo. Primero, de un minuto y 18 segundos tras la medición a los 3,48 kilómetros del trote. Luego, de cuatro minutos y 55 segundos en la medianía del circuito por la Península.

De ahí en más, la victoria estaba más que asegurada. Con un nuevo récord de 3 horas, 42 minutos y 7 segundos, el chileno devolvió la gloria a Chile después de varias décadas (el último había sido Cristián Bustos, en 1993) y se proclamó como el rey del triatlón. El podio lo integró el argentino Luciano Taccone y el nacional Martín Baeza.

Bicampeonato para México

En la categoría femenina, la intensidad fue la misma. Cinco minutos después de que arrancaron los varones, las damas saltaron al Lago Villarica y comenzaron una ferviente competición.

En esos 1.900 metros iniciales, la chilena Macarena Salazar salió a flote y fue la primera en partir rumbo a las bicicletas. Sin embargo, tras varios kilómetros de refriega fue víctima del cansancio, y acabó cediendo la punta ante Cecilia Pérez, la vigente campeona del certamen.

La triatleta del país azteca comandó la etapa del trote con solvencia, conquistando nuevamente el título con un tiempo de 4 horas, 22 minutos y 37 segundos. El segundo lugar fue para la transandina Romina Biagioli y la nacional Francisca Garrido sorprendió con una irrupción sobre el cierre para finalizar como tercera.