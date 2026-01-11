SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Chile, en la cima del triatlón masculino tras 33 años: Diego Moya se corona con nuevo récord en el Ironman 70.3 de Pucón

    El representante del Team Chile lideró la competencia de principio a fin en la Región de la Araucanía, logrando una hazaña que terminó con décadas de espera para el deporte nacional. Por otro lado, en la categoría femenina, la mexicana Cecilia Pérez defendió con éxito el título que ya había logrado en 2025.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Diego Moya se coronó como campeón del Ironman 70.3 de Pucón 2026. Sebastian Miranda

    La Región de la Araucanía fue nuevamente el escenario de la denominada “carrera más linda del mundo”. El Ironman 70.3 de Pucón reunió a destacados triatletas nacionales e internacionales en una competencia de alto nivel. La jornada terminó con un resultado más que ideal para el público sureño, pues un deportista local dejó el nombre del país en lo más alto después de 33 años de espera: el chileno Diego Moya, quien llegaba como el principal favorito, cumplió con las expectativas y se quedó con un rotundo primer lugar.

    En la categoría femenina, la mexicana Cecilia Pérez ratificó su dominio en este circuito, logrando el triunfo por segundo año consecutivo tras su victoria en 2025. La chilena Francisca Garrido, en tanto, remató en la tercera ubicación.

    Celebra Chile

    Fue una mañana agitada. El frío del Lago Villarica contrastaba con el calor que sentían los participantes del triatlón más importante de Chile. La largada ocurrió de forma apresura, pues nadie quería ceder ni un solo centímetro de ventaja en el agua. Allí, rápidamente se comenzó a gestar una tendencia: en los 1,9 kilómetros de nado, Diego Moya tomó el liderato y comandó el pelotón hasta la transición a la bicicleta.

    En la etapa de ciclismo esperaban otros 90 kilómetros, el trazado más largo de toda la carrera. Por el Camino Internacional Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux en dirección a Curarrehue, el triatleta nacional pedaleaba en la vanguardia, pero en varios momentos alternaba en la cima con el francés Cenzino Lebot, quien surgía como el rival más preparado para disputarle el cetro.

    Pero lo cierto es que el medallista panamericano no iba a dejar escapar el triunfo. En la transición al trote, que comprendía un trazado total de 21,1 km., el chileno despegó y le sacó una distancia considerable al galo. Primero, de un minuto y 18 segundos tras la medición a los 3,48 kilómetros del trote. Luego, de cuatro minutos y 55 segundos en la medianía del circuito por la Península.

    De ahí en más, la victoria estaba más que asegurada. Con un nuevo récord de 3 horas, 42 minutos y 7 segundos, el chileno devolvió la gloria a Chile después de varias décadas (el último había sido Cristián Bustos, en 1993) y se proclamó como el rey del triatlón. El podio lo integró el argentino Luciano Taccone y el nacional Martín Baeza.

    Bicampeonato para México

    En la categoría femenina, la intensidad fue la misma. Cinco minutos después de que arrancaron los varones, las damas saltaron al Lago Villarica y comenzaron una ferviente competición.

    En esos 1.900 metros iniciales, la chilena Macarena Salazar salió a flote y fue la primera en partir rumbo a las bicicletas. Sin embargo, tras varios kilómetros de refriega fue víctima del cansancio, y acabó cediendo la punta ante Cecilia Pérez, la vigente campeona del certamen.

    La triatleta del país azteca comandó la etapa del trote con solvencia, conquistando nuevamente el título con un tiempo de 4 horas, 22 minutos y 37 segundos. El segundo lugar fue para la transandina Romina Biagioli y la nacional Francisca Garrido sorprendió con una irrupción sobre el cierre para finalizar como tercera.

    Lee también:

    Más sobre:Ironman 70.3 de PucónIronman de PucónPolideportivoDiego MoyaCecilia PérezIronmanFrancisca GarridoTeam Chile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La definiciones de timoneles del PC y FA tras llamados a reflexión de Boric y Jara

    “Pareciera que llamó a tirar la cadena”: Vallejo apunta a Kast al acusar congelamiento de diálogo con la oposición

    Carmona reafirma postura del PC sobre Venezuela y DDHH luego que Jara apuntara “tarea pendiente” en materia internacional

    Criteria: A dos meses del cambio de mando, aprobación del Presidente Boric alcanza un 33%

    Declaran alerta roja en Machalí por incendio forestal cercano a reserva nacional Rio Los Cipreses

    Congreso Futuro 2026: qué es, cuándo se realiza, principales invitados y cómo revisar la programación por región

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Declaran alerta roja en Machalí por incendio forestal cercano a reserva nacional Rio Los Cipreses

    Declaran alerta roja en Machalí por incendio forestal cercano a reserva nacional Rio Los Cipreses

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España

    Temblor hoy, domingo 11 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 11 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    La definiciones de timoneles del PC y FA tras llamados a reflexión de Boric y Jara
    Chile

    La definiciones de timoneles del PC y FA tras llamados a reflexión de Boric y Jara

    “Pareciera que llamó a tirar la cadena”: Vallejo apunta a Kast al acusar congelamiento de diálogo con la oposición

    Carmona reafirma postura del PC sobre Venezuela y DDHH luego que Jara apuntara “tarea pendiente” en materia internacional

    Enrique Marshall, presidente del Fondo Autónomo de Protección Previsional: “La instalación debería completarse a mitad de este año”
    Negocios

    Enrique Marshall, presidente del Fondo Autónomo de Protección Previsional: “La instalación debería completarse a mitad de este año”

    Bernardo Larraín: “El principal desafío de Kast es que el gobierno de emergencia conjugue dos palabras: gestionar y reformar”

    Reconstruir la economía de Venezuela: un trabajo de más de una década

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    La guía definitiva para lavar mejor tu ropa y que quede oliendo bien

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    Ignacio Cornejo es noveno en la séptima etapa del Rally Dakar y cae puestos en la clasificación general
    El Deportivo

    Ignacio Cornejo es noveno en la séptima etapa del Rally Dakar y cae puestos en la clasificación general

    Chile, en la cima del triatlón masculino tras 33 años: Diego Moya se corona con nuevo récord en el Ironman 70.3 de Pucón

    Marca por segundo duelo consecutivo: el gol de Ben Brereton no alcanza y el Derby County es eliminado de la FA Cup

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Muere Bob Weir, guitarrista y miembro fundador de la banda Grateful Dead
    Cultura y entretención

    Muere Bob Weir, guitarrista y miembro fundador de la banda Grateful Dead

    Por qué no me hice sacerdote: un relato de Jaime Bayly

    El adiós del bar El Clan tras 25 años: un sticker inamovible de la música chilena

    ONG venezolana denuncia muerte de preso político bajo custodia en Caracas: era acusado de “traición a la patria”
    Mundo

    ONG venezolana denuncia muerte de preso político bajo custodia en Caracas: era acusado de “traición a la patria”

    Fuerzas kurdas evacúan barrios de Alepo tras acuerdo de alto el fuego con el gobierno sirio

    Detienen al jefe de gabinete de Netanyahu por presunta obstrucción a investigación por filtración de información

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil