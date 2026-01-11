Diego Moya se alista para el exigente Ironman de Pucón: “Todo puede pasar el día de la prueba”

Este domingo se desarrollará el tradicional Ironman 70.3 de Pucón. El evento conocido como ‘la carrera más linda del mundo’ vivirá una nueva versión, que reunirá a la élite del triatlón.

Serán 1.900 metros de natación en el lago Villarrica, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 kilómetros de trote en uno de los trazados más atractivos del circuito por el entorno en el que se desarrolla y por la exigencia que ésta significa para los participantes.

Uno de ellos es Diego Moya, quien de a poco ha comenzado a ganarse un lugar en el triatlón mundial. En 2025, el chileno de 27 años consiguió destacar de principio a fin de la temporada, acabando en el 13º lugar del ranking planetario.

El balance, por supuesto, es positivo. “Fue un año muy bueno. A pesar de ser un año de transición, tuve muy buenos resultados. Terminar 13º en el ranking mundial es un gran logro para mí. Fue uno de los objetivos que nos propusimos al principio de año para luego cerrar con los dos 70.3 que hay acá en Chile, para ver también cómo está el estado de forma en las distancias largas”, valora el triatleta nacional.

El triunfo en el Ironman de Valdivia lo llena de energía. “Fue algo inesperado”, remarca. “Tenía ganas de ganar, pero no me imaginé lograrlo, porque el nivel de la competencia estaba muy alto”, admite.

Ahora, con la mirada puesta en Pucón, entrega algunas de las claves para preparar la competencia. “Hemos seguido con la misma intensidad desde Valdivia. Sí me ha costado un poco más sacar el entrenamiento, porque el cuerpo está más cansado. Después de una victoria así el cuerpo ya quiere relajarse, pero he estado ahí estirando el estado de forma y vamos a ver cómo estamos”, comenta.

Si bien el entorno es uno de sus principales atractivos, Moya asegura que uno de los puntos complicados es la corrida que tiene la zona de la península: “Esa es una parte que uno tiene que prepararla, pero al final no hay que tenerle miedo. Es un desafío que todos tienen que superar”.

“Hay que hacer entrenamientos específicos. Hacer fuerza, trabajar la velocidad de las piernas para las bajadas. Son detalles técnicos que se trabajan en el entrenamiento para la carrera”, complementa.

Estas palabras cobran especial sentido, considerando que en la versión 2025 Moya consiguió el récord nacional de la competencia con un tiempo de 3H 53’8”. Sabiendo esto, el triatleta nacional traza la meta: “El objetivo es el mismo de Valdivia. Es ir a ganarlo. Obviamente todas las carreras son distintas y todo puede pasar el día de la prueba, pero mi objetivo es sacar mi mejor rendimiento y ojalá llevarme el primer lugar”.

A pesar de lo anterior, Moya confiesa que ha aumentado la presión por sus últimos logros y por haber ganado en Valdivia. “En cada competencia que a uno le importa, la presión va a estar. Ahora ha sido un poco más porque ya todos me conocen y saben más o menos mi estado de forma, pero hay que estar tranquilo”, concluye.