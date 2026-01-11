SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Diego Moya se alista para el exigente Ironman de Pucón: “Todo puede pasar el día de la prueba”

    El reciente ganador en Valdivia espera cosechar un nuevo triunfo en la categoría. Además, entrega las claves a superar para conquistar la dura ruta en la zona lacustre de La Araucanía.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Diego Moya se alista para el exigente Ironman de Pucón.

    Este domingo se desarrollará el tradicional Ironman 70.3 de Pucón. El evento conocido como ‘la carrera más linda del mundo’ vivirá una nueva versión, que reunirá a la élite del triatlón.

    Serán 1.900 metros de natación en el lago Villarrica, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 kilómetros de trote en uno de los trazados más atractivos del circuito por el entorno en el que se desarrolla y por la exigencia que ésta significa para los participantes.

    Uno de ellos es Diego Moya, quien de a poco ha comenzado a ganarse un lugar en el triatlón mundial. En 2025, el chileno de 27 años consiguió destacar de principio a fin de la temporada, acabando en el 13º lugar del ranking planetario.

    El balance, por supuesto, es positivo. “Fue un año muy bueno. A pesar de ser un año de transición, tuve muy buenos resultados. Terminar 13º en el ranking mundial es un gran logro para mí. Fue uno de los objetivos que nos propusimos al principio de año para luego cerrar con los dos 70.3 que hay acá en Chile, para ver también cómo está el estado de forma en las distancias largas”, valora el triatleta nacional.

    El triunfo en el Ironman de Valdivia lo llena de energía. “Fue algo inesperado”, remarca. “Tenía ganas de ganar, pero no me imaginé lograrlo, porque el nivel de la competencia estaba muy alto”, admite.

    Ahora, con la mirada puesta en Pucón, entrega algunas de las claves para preparar la competencia. “Hemos seguido con la misma intensidad desde Valdivia. Sí me ha costado un poco más sacar el entrenamiento, porque el cuerpo está más cansado. Después de una victoria así el cuerpo ya quiere relajarse, pero he estado ahí estirando el estado de forma y vamos a ver cómo estamos”, comenta.

    Si bien el entorno es uno de sus principales atractivos, Moya asegura que uno de los puntos complicados es la corrida que tiene la zona de la península: “Esa es una parte que uno tiene que prepararla, pero al final no hay que tenerle miedo. Es un desafío que todos tienen que superar”.

    “Hay que hacer entrenamientos específicos. Hacer fuerza, trabajar la velocidad de las piernas para las bajadas. Son detalles técnicos que se trabajan en el entrenamiento para la carrera”, complementa.

    Estas palabras cobran especial sentido, considerando que en la versión 2025 Moya consiguió el récord nacional de la competencia con un tiempo de 3H 53’8”. Sabiendo esto, el triatleta nacional traza la meta: “El objetivo es el mismo de Valdivia. Es ir a ganarlo. Obviamente todas las carreras son distintas y todo puede pasar el día de la prueba, pero mi objetivo es sacar mi mejor rendimiento y ojalá llevarme el primer lugar”.

    A pesar de lo anterior, Moya confiesa que ha aumentado la presión por sus últimos logros y por haber ganado en Valdivia. “En cada competencia que a uno le importa, la presión va a estar. Ahora ha sido un poco más porque ya todos me conocen y saben más o menos mi estado de forma, pero hay que estar tranquilo”, concluye.

    Lee también:

    Más sobre:TriatlónLT DomingoDiego MoyaIronmanIronman de PucónPolideportivo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Soy un luchador”: el primer mensaje de Nicolás Maduro desde su captura y encarcelamiento en Estados Unidos

    Por qué no me hice sacerdote: un relato de Jaime Bayly

    El adiós del bar El Clan tras 25 años: un sticker inamovible de la música chilena

    “En Magallanes se olvidó a Gabriela Mistral”: la desconocida vida de la Nobel en tierra austral

    Diez discos claves de 1966: el año que cambió la música popular

    Del regreso de Alberto Fuguet al testimonio de Gisèle Pelicot: los libros que marcarán el pulso editorial de 2026

    Lo más leído

    1.
    Leandro Fernández está a un paso de rescindir su contrato con la U para ser compañero de Brayan Cortés en Argentina

    Leandro Fernández está a un paso de rescindir su contrato con la U para ser compañero de Brayan Cortés en Argentina

    2.
    Exjugador del Betis advierte sobre el veto que le impuso Manuel Pellegrini y que lo obligó a marcharse a Medio Oriente

    Exjugador del Betis advierte sobre el veto que le impuso Manuel Pellegrini y que lo obligó a marcharse a Medio Oriente

    3.
    La hora de Esteban González: el entrenador campeón del fútbol chileno se pone a prueba en México

    La hora de Esteban González: el entrenador campeón del fútbol chileno se pone a prueba en México

    4.
    Jon Rahm y la definición del LIV Golf con Joaquín Niemann: “Se podría argumentar que quizás lo merecía más”

    Jon Rahm y la definición del LIV Golf con Joaquín Niemann: “Se podría argumentar que quizás lo merecía más”

    5.
    Matías Palavecino: “Zampedri me dijo que me estaba esperando; me habló bien del club y eso ayudó bastante”

    Matías Palavecino: “Zampedri me dijo que me estaba esperando; me habló bien del club y eso ayudó bastante”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Controlan incendio forestal en Villa Los Boldos, Cabrero

    Controlan incendio forestal en Villa Los Boldos, Cabrero

    Emiten aviso meteorológico por posibles de tormentas eléctricas en la cordillera y precordillera de tres regiones del norte del país

    Emiten aviso meteorológico por posibles de tormentas eléctricas en la cordillera y precordillera de tres regiones del norte del país

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo 6.8 en Indonesia

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo 6.8 en Indonesia

    Jeannette Jara: “Tenemos que hacer una autorreflexión descarnada”
    Chile

    Jeannette Jara: “Tenemos que hacer una autorreflexión descarnada”

    Gobierno ofrece apoyo ante incendios forestales en Argentina destacando solidaridad y trabajo conjunto

    Bomberos de Coronel denuncia que voluntario de la institución habría provocado incendio forestal en Patagual

    El chaqueteo chileno
    Negocios

    El chaqueteo chileno

    Alfredo Echavarría tras reunión con Kast: “Propusimos estudiar un subsidio a la tasa 2.0 y ampliar un poco el monto (…) Creo que sí lo considerarán”

    Javiera Toro: “Los datos de la Casen 2024 nos muestran que la política social no puede debilitarse”

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio
    Tendencias

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    Soy neuróloga y esto es lo que puedes hacer para reducir tu dolor de cabeza o migraña

    Noam Shomron, científico israelí: “La comprensión científica se está acelerando y eso es emocionante”

    La hora de Esteban González: el entrenador campeón del fútbol chileno se pone a prueba en México
    El Deportivo

    La hora de Esteban González: el entrenador campeón del fútbol chileno se pone a prueba en México

    Con los chilenos como protagonistas: Australia le declara la guerra al calor

    Grandes exponentes y un exigente recorrido: las claves del Ironman 70.3 de Pucón 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Por qué no me hice sacerdote: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Por qué no me hice sacerdote: un relato de Jaime Bayly

    El adiós del bar El Clan tras 25 años: un sticker inamovible de la música chilena

    “En Magallanes se olvidó a Gabriela Mistral”: la desconocida vida de la Nobel en tierra austral

    “Soy un luchador”: el primer mensaje de Nicolás Maduro desde su captura y encarcelamiento en Estados Unidos
    Mundo

    “Soy un luchador”: el primer mensaje de Nicolás Maduro desde su captura y encarcelamiento en Estados Unidos

    Gobierno de EE.UU. advierte a sus ciudadanos residentes en Venezuela abandonar el país “inmediatamente”

    Ejército estadounidense ataca objetivos del Estado Islámico en Siria

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender
    Paula

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza