“Me parece una falta de cariño”: Juan Ramírez reacciona a descarte de Héctor Tapia en Colo Colo por su vínculo con Vidal

Juan Ramírez se transformó en un actor inesperado en la crisis de Colo Colo. Después de decidida la salida de Jorge Almirón, los albos se abocaron a una misión específica: la designar un entrenador interino. Esa definición, como casi todas las que involucran al club popular, no estuvo exenta de controversia.

En principio, Blanco y Negro pensó en una solución lógica: entregarle el equipo a Héctor Tapia por los duelos ante Palestino y Universidad de Chile. Lo admitió el presidente, Aníbal Mosa. Después, habrá un receso que permitirá decidir con un poco de calma a un entrenador definitivo. Sin embargo, finalmente, Hugo González y Luis Pérez asumieron la responsabilidad.

En Macul admiten que la opción de Tapia se terminó diluyendo por una razón específica. El entrenador recurriría a Juan Ramírez, quien ya lo había acompañado en sus anteriores ciclos en el club, como preparador físico. En Blanco y Negro, la reticencia tenía que ver con el vínculo que el profesional mantiene con Arturo Vidal, de quien es entrenador personal hace largos años. En la actualidad, también asesora a Lucas Cepeda y ha trabajado con otras figuras, como Esteban Pavez.

Héctor Tapia.

Ante el escenario, Ramírez rompió el silencio. "Yo estaba involucrado en la petición de Héctor para poder asumir en el primer equipo”, admitió en declaraciones a la radio ADN, respecto de un escenario concreto: el retorno transitorio al primer equipo albo.

Luego, abordó las razones que frenaron la posibilidad. “Si esto no se da por mi relación con Arturo Vidal, me parece una falta de cariño hacia el club de quien haya tomado la decisión”, estableció. Finalmente, enfrentó categóricamente la eventual superposición de roles. “Yo, ante todo, soy un profesional”, sentenció.