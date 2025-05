Millonarias pérdidas y revisión obligada de cuentas: los devastadores efectos de la sanción de la Conmebol a Colo Colo

El convulsionado mes del centenario de Colo Colo terminó con una pésima noticia para la institución. La Conmebol decidió sancionar al club con un duro castigo por los incidentes protagonizados por sus hinchas en el partido del 10 de abril pasado ante Fortaleza en el estadio Monumental, por la Copa Libertadores.

Como primera sanción deportiva, el organismo rector del fútbol sudamericano le dio la victoria 3-0 al equipo cearense, un resultado que pone a los albos en una situación compleja, pues queda en el último lugar del Grupo H, con dos puntos, y con la obligación urgente de sumar en un calendario duro que contempla visitas a Brasil y a Argentina, además del duelo ante Bucaramanga como local.

La segunda parte del castigo es la más dolorosa para Blanco y Negro: una multa de US$ 80 mil y la prohibición de jugar con público durante cinco partidos como local y cinco de visita, de los cuales ya jugó uno ante Racing. En términos de ingresos, el golpe es devastador, pues por cada encuentro disputado entra una cifra cercana a los US$ 700 mil dólares. Es decir, la concesionaria dejará de percibir US$ 3,5 millones.

Por otro parte, existe un efecto más silencioso, pero no menos complejo, pues también se ven afectadas más de 1.000 personas que trabajan en la operación de un partido de alta convocatoria, entre ellos, guardias, validadores y otros funcionarios que no podrán desempeñarse.

Por otro lado, los gastos operacionales, como viajes y traslados, corren por cuenta del club, cifras que se hacen difíciles de cubrir con menores ingresos.

Asimismo, dentro de la sociedad anónima, se estima para este año una caída en los ingresos totales que va entre un 15 y un 20% como consecuencia del castigo por estos graves incidentes. De hecho, esos US$ 3,5 millones equivalen a casi dos meses de remuneraciones del plantel, pues la planilla bordea los US$ 1,2 millones. Si se suman los sueldos del resto de los trabajadores de la concesionaria y los derechos económicos de algunos jugadores, la cifra se amplía a casi US$ 2 millones.

Frente a este desolador panorama, al interior de la concesionaria, prevén un reducción de gastos proporcional a las pérdidas que pueda provocar esta sanción, por lo que el ajuste podría rondar, como mínimo, en un 10%.

¿Venta de figuras?

Como nunca en su historia, Colo Colo realizó una inversión récord para el fútbol chileno, con el objetivo de ganar la Copa Libertadores en el año de su centenario.

Así, la institución pagó más de US$ 2 millones por el delantero uruguayo Salomón Rodríguez, que no ha tenido un buen rendimiento y suma cuestionamientos tras sus bajas actuaciones; además de la renovación de contrato de Jorge Almirón, por una cifra similar, y la llegada de refuerzos como Sebastián Vegas, Víctor Méndez y Claudio Aquino.

Es por eso que no clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores sería un golpe devastador para Colo Colo, ya que dejaría de percibir los US$ 1,25 millones por acceder a dicha fase. Las esperanzas están cifradas en lo que el Cacique pueda hacer este martes 6 frente a Fortaleza en Brasil. Una derrota obligaría a los albos a tener que replantearse el segundo semestre.

Ante la urgencia económica, en Macul no descartan desprenderse de alguna de sus figuras para poder oxigenar las arcas. Uno de los que más interés despierta es el delantero Lucas Cepeda, quien es sondeado desde diversos equipos del extranjero.

Incluso, en el caso de Aquino, que arribó libre a Colo Colo pero con un alto sueldo, el presidente de Vélez Sarsfield confesó haberlo llamado para que vuelva en junio al Fortín. “Le acabo de escribir y le dije ‘si no te encuentras bien en Chile, en junio nos sentamos a hablar nuevamente de un contrato’”, reconoció Fabián Berlanga a TyC Sports.

Un miembro de la institución consultado por El Deportivo es tajante en su diagnóstico: “Los desmanes no solo son un atentado al presente y al centenario del club, sino también comprometen el futuro inmediato y, de cierta manera, la renovación del estadio”.

La apelación

“La verdad que es una sanción muy muy dura, es una situación compleja para Colo Colo. Creo que se va a realizar o se realizó ya el anuncio de la apelación. Vamos a conversar con Blanco y Negro directamente para poder informarnos más en detalle acerca de los alcances de lo que va a ser esa apelación”, comentó Edmundo Valladares, presidente del Club Social.

El periodista también destacó las lecciones que se pueden sacar de este episodio bochornoso: “Es una sanción muy dura, pero esperamos que se pueda, ojalá, revertir al menos en parte y que nos sirva esta experiencia para poder hacer todas las mejoras necesarias en lo institucional, y el mensaje también a que podamos concientizarnos y comenzar a cuidar mucho más la institución. Creo que esto tiene que ser un punto de inflexión muy necesario y que tenemos que tomar un compromiso todos como como institución y como colocolinos y colocolinas también”.

Valladares espera que se pueda dar vuelta el resultado. “Es muy difícil porque tiene un componente de un daño deportivo si se confirma el 0-3, que yo creo que hay que luchar para tratar de revertir eso. Luego el tema económico también, por cierto, que golpea jugar sin público en los próximos cinco partidos en torneos internacionales. No contar con nuestra gente, ni de local ni de visita también, en total en 10 partidos”, lamentó, junto con manifestar que espera presentar “la mejor apelación posible”.

En efecto, el club está trabajando con Senn Ferrero, una prestigiosa firma española de abogados, para intentar cambiar su suerte. En la concesionaria esperan reducir la mayor cantidad de partidos posible. Sin embargo, el largo historial de incidentes de los albos es un punto que la Conmebol también consideró a la hora de emitir su fallo.

