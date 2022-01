Ministro Delgado luego de la molestia del plantel argentino: “Los invitaría a que fueran más humildes”

Durante la presente jornada, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, explicó la importancia del protocolo para ingresar al territorio nacional luego de que varios jugadores argentinos mostraran su descontento a través de sus redes sociales tras llegar a Calama.

Emiliano Martínez fue el futbolistas que se vio más enfático en su molestia. El arquero del Aston Villa publicó una serie de historias en Instagram donde evidenciaba la espera y el protocolo sanitario que se realizan en los aeropuertos de nuestro país, lo que catalogó como “un quilombo”. No obstante, el guardameta subió una foto de la bandera chilena y un emoji de una cara de asco, situación que molestó a hinchas y autoridades.

Tras esto, el ministro fue tajante y no escondió su indignación. “Leí que algunos jugadores hablaban de quilombo, pero la verdad es que el verdadero quilombo lo tenía la delegación argentina con sus papeles. Me llama la atención de que este jugador o estos jugadores no hayan sido advertidos por quienes coordinan a la selección del quilombo que tenían”.

“Cuando hablan de quilombo o cuando hablan mal de quienes son el personal de salud, quiero explicarles, porque a lo mejor ellos no saben: Chile ha llegado a los números que tiene, ha llegado al liderazgo mundial en vacunación, en testeo, en trazabilidad, justamente por la labor de esos mismos funcionarios de salud de los cuales ellos se burlan. Se burlan de funcionarios, de la aduana, de un perro que busca droga. Quiero decirles que más que burlarse debiesen estar agradecidos del trabajo y la colaboración, porque tenían un verdadero quilombo con sus papeles. Y fueron los mismos funcionarios los que ayudaron a ordenar ese quilombo que tenían. Así es que un poquito más de respeto a Chile y a la bandera de Chile, porque vi ahí una historia que ponía un emoticón bastante desagradable al lado de la bandera de Chile”, indicó en un punto de prensa.

La publicación que Emiliano Martínez compartió en sus historias de Instagram.

“Ojalá durante esta jornada también se puedan referir al tema desde la delegación argentina y pedir disculpas a Chile y a las instituciones, sobre todo a los funcionarios de salud que estuvieron hasta tarde ordenando el quilombo que traían en sus papeles”, añadió.

“Venían con mucho desorden. Me llama la atención que lleguen a Chile más encima con ese nivel de agresividad, los invitaría a que fueran más humildes, a que reconocieran que tenían el quilombo ellos en los papeles”.

“El aeropuerto de Calama estaba preparado, estaba todo adecuado, ellos tienen que entender que cada país tiene sus normas. Yo imagino que son personas que viajan por el mundo, tienen grandes contratos, ganan grande sumas de dinero, entonces un poquito de entender que cada país tiene sus normas y para eso nosotros somos bastante rigurosos, a diferencia de otros países. Es todo parte de los protocolos Covid. Ellos a lo mejor vienen de países que efectivamente son bastante más laxos en esta materia, pero en Chile se respetan las normas y la bandera”.