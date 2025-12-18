“Minutos desastrosos”: en España fustigan a Alexis Sánchez por la eliminación del Sevilla en la Copa del Rey. . Por @alexis_officia1

El Sevilla no sigue en la Copa del Rey. El cuadro andaluz cayó por la cuenta mínima ante Alavés. Alexis Sánchez ingresó en el complemento y Gabriel Suazo se quedó en el banco.

El delantero entró cuando quedaban 10 minutos para el final. Tuvo una chance para empatar el partido, pero no lo logró. En definitiva, el Sevilla recibe un duro golpe al quedar eliminado del certamen ibérico en la ronda de 32. Ahora visitan al Real Madrid en LaLiga.

En España, la sorpresa fue amplia por el resultado. “Alexis rozó el milagro”, escribieron en Marca, en referencia a la ocasión postrera en la que el Niño Maravilla no logró dar con el pórtico.

Sánchez no pudo cambiar la suerte del Sevilla.

“Tuvo el empate Alexis en el último suspiro, pero no pudo ser. La pelota se iba fuera pero el chileno se tiró y la tocó, mandando el balón a un suspiro del palo. Podía ir dentro o fuera, y salió cruz”, agregaron.

En Estadio Deportivo también destacaron la jugada. “Batacazo. Alfon tiró en semifallo y Alexis Sánchez no pudo desviarla a portería en el quinto minuto del tiempo añadido y ahí se acabó la breve andadura del Sevilla”, indicaron.

El medio El Mira, criticó al formado en Cobreloa. “Malos minutos de Alexis cuando más le necesitaba el equipo. No conectó con el disparo de Alfon que pudo haber sido el empate”, sostuvieron.

Por otro lado, El Desmarque fue más enfático en el calificativo al equipo. “Un bochorno más para la colección”, sentenciaron.

“Minutos desastrosos cuando debía salir a rescatar al Sevilla. Estuvo muy cerca del 1-1 en la última jugada, pero el destino está escrito para este equipo tan mediocre”, complementaron.