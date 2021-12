La misma cláusula, pero con participación en una venta futura: el acuerdo para la continuidad de Vicente Pizarro en Colo Colo

Asegurar la continuidad de Vicente Pizarro se transformó en uno de los grandes dolores de cabeza para Colo Colo. Durante meses las conversaciones se tornaron bastante ásperas entre el club y los representantes del jugador, encabezados por Fernando Felicevich. La principal traba consistía en la cláusula de salida, que los albos fijaron en US$ 2 millones por el 50% del pase, mientras que la contraparte pedía un resarcimiento que no superara los US$ 800 mil.

El directorio ya había dado por agotadas las instancias de negociación y apelaba a la volutad del volante para arreglar su continuidad antes de que el vínculo expirara este 31 de diciembre. “Hemos hecho un gesto y estamos esperando que los que representan a Vicente puedan acercar posturas (con el club). Ya teníamos un acuerdo en lo salarial y en la extensión de su contrato, el cual se venía trabajando hace más de un año. Pero no se ha logrado y quiero decir que Vicente desea seguir en Colo Colo, es colocolino, y ojalá los que representan a Vicente se puedan acercar porque las puertas están abiertas”, decía el presidente Edmundo Valladares. Y este gesto se produjo en las últimas horas, tras contactarse con el jugador y sus agentes, lo que facilitó una flexibilización en las posturas de ambos.

Desde Macul comentan que ambas parte cedieron con respecto a la fórmula de salida, ya que al final, si bien la cláusula de salida queda en la misma cifra, la diferencia está en que el jugador podrá quedarse con un porcentaje cuando se produzca una venta futura. En ese contexto, fue clave el deseo del futbolista, quien a todo evento pretende continuar en el Cacique.

De todas maneras, el acuerdo, del cual todavía se afinan los últimos detalles, debe ser visado por el directorio, lo que debe producirse mañana, en una nueva cita de la mesa, donde también se analizará la situación del centrodelantero pedido por Gustavo Quinteros. En este último tema, el argentino Juan Martín Lucero sigue siendo la prioridad para transformarse en el nuevo número 9 de la tienda popular. Las conversaciones avanzan y el atacante se acerca al Monumental.

En tanto, Colo Colo anunció el retorno de Esteban Pavez, quien vuelve por dos temporadas y sella su tercer periodo en el Monumental, precisamente en un puesto donde están Pizarro, Leo Gil, César Fuentes y Bryan Soto, cuatro jugadores que vienen de sellar sus renovaciones.