El elegido por Cagigao: Marko Biskupovic será el jefe de los cazatalentos de la Roja

El pasado 13 de septiembre, a las 11.50 horas, la ANFP publicó un llamado a postular al concurso abierto para el cargo de Jefe de Identificación (ID), Scouting y Análisis. La noticia puso como plazo el pasado 25 de septiembre para que los interesados hicieran llegar sus antecedentes. Todos podían hacerlo, siempre que cumpliesen diferentes con las exigencias mínimas.

Lo cierto es que cerca de 30 postulantes quisieron el cargo. Varios de ellos cumplían con los requisitos básicos como, por ejemplo, tener experiencia en scouting o identificación, ser exjugador, conocimiento de los factores de progresión y proyección de jóvenes talentos, tener manejo de grupos, entre otras especificaciones. También se pedía “disponibilidad y mentalidad ‘24/7′ para un rol muy exigente e intenso dentro de la élite deportiva”,

Tras una serie de reuniones, en la que se entrevistó de manera presencial y vía zoom, Francis Cagigao optó por Marko Biskupovic (32). El exfutbolista, quien se retiró de la actividad la temporada pasada tras defender a Magallanes, asumirá el cargo desde el 3 de enero.

El ex defensor central, que durante su carrera fue representado por Fernando Felicevich, sabe de labores de scouting. No es una tarea nueva. Este año, el formado en Universidad Católica defendía a Magallanes y, al mismo tiempo, operaba como veedor para el Midtjylland de Dinamarca. A este cargo llegó tras postular por Linked In, luego de superar una serie de pruebas.

“Me hice un perfil en Linked in y ahí encontré ese trabajo que había que postular y hacer pruebas para entrar al club. Aparte sentía que me faltaba capacitarme para el día de mañana ser un buen gerente o algo así, en el área de scouting”, explicaba Biskupovic, en una entrevista concedida en abril del presente año.

Cagigao sabe de la posición de Biskupovic. Y por eso mismo fue enfático en explicar el detalle el plan que tiene en mente. Sabe que desde enero comenzará a ejecutarse uno de sus proyectos más importantes desde que llegó a Chile. Quiere asentar seis bases regionales, en un proyecto que involucrará hasta a Martín Lasarte. Futbolistas desde los 12 años estarán bajo la atenta mirada de una federación que busca a la nueva generación dorada.

“Si bien son cinco personas las que empezarán en este nuevo departamento, todos los técnicos de la federación deberán aportar desde su vereda. Todos tendrán sus tareas de ver a los jugadores, de buscar, de estudiarlos. Acá no solo será responsabilidad de una sola persona”, advierte el ex funcionario del Arsenal. Esa única persona, que hoy asume la responsabilidad, es Biskupovic.

La búsqueda de jóvenes radica en poder lograr los lineamientos que están relacionados con la morfología, el físico, la inteligencia, el carácter, la mentalidad y, en algunos casos, la versatilidad que puedan ofrecer en la cancha. El biotipo del jugador chileno ya está en marcha, en una presentación que se les envió a los clubes del fútbol profesional. Bajo ese parámetro, la búsqueda de jóvenes talentos ya está en marcha, pero de manera oficial el próximo 1 de enero, bajo la responsabilidad de Marko Biskupovic.

Sus estudios, sin embargo, comenzaron en 2016, en su primera experiencia en Suecia. Al momento de defender al Kamar FF de Suecia, el retirado futbolista estudió administración de empresas y luego Sports Management, en el Instituto Johan Cruyff. Durante los últimos años realizó un Máster de Big Data en la Universidad Católica de Murcia. También realizó un curso en la Conmebol y un diplomado ejecutivo de dirección deportiva en clubes de fútbol, en la Universidad de Palermo.

En su carrera deportiva, Biskupovic destaca por haber defendido diferentes elencos. Universidad Católica (2009), Puerto Montt (2010), Universidad Católica (2011 a 2015), Kalmar FF en Suecia (2016-2017), Unión La Calera (2018), Deportes La Serena (2019, 2021) y Magallanes (2021).