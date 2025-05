Mosa, contra la corriente: Colo Colo se divide por el futuro de Jorge Almirón

Colo Colo tuvo un alivio en medio de la crisis. El Cacique venció por 4-1 a Unión Española, en uno de sus mejores encuentros del año. El cuadro albo respira en medio del incógnito futuro de Jorge Almirón.

Blanco y Negro tomó la determinación de negociar la salida del estratega, pero no se ha llegado a ningún acuerdo económico que permita su marcha anticipada. Sobre ello se refirió el presidente Aníbal Mosa. “Muy buen partido, el partido que estábamos esperando”, comenzó señalando mientras abandonaba el estadio Monumental.

El puertomontino dio luces sobre el futuro de Almirón. “Es un tema que tenemos que conversar. No corresponde hablarlo con los medios de comunicación”, señaló.

Sin embargo, aclaró que su intención es desvincularlo, tal como se acordó durante la sesión del directorio que se celebró la semana pasada.

“Lo que hemos dicho, lo mantenemos. Hoy, hay que quedarse con el triunfo”, cerró tras abandonar el recinto de Macul.

Su intención, sin embargo, divide en el directorio y en el propio plantel. A los pocos minutos, desde otro sector del estadio, Alfredo Stöhwing, miembro del directorio de ByN, y del bloque opositor al empresario, pidió la continuidad del estratega.

“Es un muy buen triunfo, muy contento, muy contento por la hinchada. Esto ratifica lo que dije hace unos días, de que en los últimos dos partidos se había mostrado una muy buena recuperación y hoy se concretó. Se vio un buen equipo. Contento por lo que ocurrió y a esperar que se pueda quedar”, señaló en las inmediaciones del recinto de Macul.

Stöhwing destacó los festejos de los jugadores albos, que fueron a abrazar a Almirón en cada celebración de los goles. “Muy bonito, muy emocionante. Eso demuestra que hay una muy buena comunicación dentro del plantel y cuerpo técnico”, dijo.

También se refirió al gesto que hizo Almirón al abandonar la cancha del Monumental. El técnico se acercó a las tribunas e realizó un ademán de despedida con la hinchada. “No puedo interpretarlo. No sé si era un agradecimiento a los aplausos y cariño que le dio la gente o a otra cosa. No tengo ninguna comunicación en los últimos días desde el directorio, entonces no sé qué ha ocurrido”, aseguró.

“Sería injusto que partiera. Se ha esforzado al máximo, aunque tuvo un muy mal periodo por diferentes razones, que ya las he explicado, que son más bien culpas institucionales. Esperar que se quede porque es la búsqueda de un culpable y no una medida racional. He de esperar que ocurra eso. Nosotros esperamos la continuidad de Almirón. Es un excelente cuerpo técnico y hoy se demostró”, añadió.

Finalmente, volvió a responsabilizar a Mosa por la crisis alba. “Todos tenemos parte de culpa. Pero cuando una institución tiene la cantidad de problemas que hemos tenido, la cabeza es la más responsable”, sentenció.

Triunfo por Almirón

Luego de la contundente victoria, Vicente Pizarro realizó una autocrítica tras el mal momento que pasa Colo Colo. “Necesitábamos ganar. La verdad que nunca paramos de entrenar, tenemos un grupo muy bueno. Fueron días difíciles, donde estábamos al debe en todo. Fueron partidos en los que no se vio lo que es este equipo, lo que demostró el año pasado”, dijo en diálogo con TNT Sports.

“Creo que son rachas que en Colo Colo no se permiten. Hoy necesitábamos ganar como sea, mostrar el fútbol que mostramos. Creo que el equipo respondió y de ahora en adelante no vamos a perder más”, añadió el volante, que marcó uno de los tantos del triunfo albo.

Pizarro continuó con su análisis. “Lo hablamos entre nosotros, sabíamos que todos teníamos que dar un poquito más. Creo que más el esfuerzo, el valor que tenía este equipo, hoy sirvió nuestra actitud. Fuimos todos para adelante, empujamos. Los que juegan, los que no juegan, somos muy importantes para sacar el partido adelante”, indicó.

“Necesitábamos ganar por él, por nosotros, por la gente que nos viene a apoyar siempre, por la familia. Nunca dudamos. Más allá de la derrota, creo que había que sacar esto con actitud, con esfuerzo y creo que eso lo logró”, sentenció.