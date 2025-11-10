Mundial Sub 17: Brasil y Venezuela avanzan como líderes en sus grupos

La fase de grupos del Mundial Sub 17 está en terreno de definición. Este lunes quedaron definidos tras los partidos de las zonas E, F, G y H, que sellaron a algunos de sus clasificados a dieciseisavos de final. Claro que aun falta dirimir mejores terceros.

En el Grupo E, Inglaterra cerró con autoridad al vencer 3-0 a Egipto, pero no le alcanzó para quedarse con el liderato. Venezuela, que superó 4-2 a Haití, terminó en la cima con siete puntos, superando a los ingleses por una unidad. Egipto quedó tercero con cuatro, mientras Haití se despidió sin puntos.

El Grupo F también tuvo definición ajustada. Corea del Sur venció 3-1 a Costa de Marfil, aunque Suiza hizo lo propio con México por el mismo marcador y se aseguró el primer puesto gracias a su mejor diferencia de goles (+5 contra +3). Los asiáticos acompañarán a los europeos en la siguiente ronda, mientras los aztecas está a la espera de las otras zonas para ver si le alcanza para avanzar.

En el Grupo G, Alemania confirmó su favoritismo con una goleada 7-0 sobre El Salvador, que cerró una participación para el olvido. Colombia, por su parte, venció 2-0 a Corea del Norte y también avanzó, ambos con cinco puntos, aunque los germanos se quedaron con el liderato por diferencia de goles (+7 y +2).

Finalmente, en el Grupo H, Brasil igualó 1-1 ante Zambia y ambos aseguraron su pase a octavos. Los sudamericanos finalizaron como líderes con siete puntos y una impresionante diferencia de +11, mientras los africanos también alcanzaron las siete unidades, quedando segundos. Indonesia, con su victoria 2-1 sobre Honduras, está pendiente de los grupos de mañana para ver si es uno de los ocho mejores terceros.