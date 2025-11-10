OFERTA ELECCIONES $990
    El Deportivo

    Mundial Sub 17: Brasil y Venezuela avanzan como líderes en sus grupos

    El certamen planetario que se disputa en Qatar va definiendo a los clasificados en cada una de sus zonas.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Mundial Sub 17: Brasil y Venezuela avanzan como líderes en sus grupos.

    La fase de grupos del Mundial Sub 17 está en terreno de definición. Este lunes quedaron definidos tras los partidos de las zonas E, F, G y H, que sellaron a algunos de sus clasificados a dieciseisavos de final. Claro que aun falta dirimir mejores terceros.

    En el Grupo E, Inglaterra cerró con autoridad al vencer 3-0 a Egipto, pero no le alcanzó para quedarse con el liderato. Venezuela, que superó 4-2 a Haití, terminó en la cima con siete puntos, superando a los ingleses por una unidad. Egipto quedó tercero con cuatro, mientras Haití se despidió sin puntos.

    El Grupo F también tuvo definición ajustada. Corea del Sur venció 3-1 a Costa de Marfil, aunque Suiza hizo lo propio con México por el mismo marcador y se aseguró el primer puesto gracias a su mejor diferencia de goles (+5 contra +3). Los asiáticos acompañarán a los europeos en la siguiente ronda, mientras los aztecas está a la espera de las otras zonas para ver si le alcanza para avanzar.

    En el Grupo G, Alemania confirmó su favoritismo con una goleada 7-0 sobre El Salvador, que cerró una participación para el olvido. Colombia, por su parte, venció 2-0 a Corea del Norte y también avanzó, ambos con cinco puntos, aunque los germanos se quedaron con el liderato por diferencia de goles (+7 y +2).

    Finalmente, en el Grupo H, Brasil igualó 1-1 ante Zambia y ambos aseguraron su pase a octavos. Los sudamericanos finalizaron como líderes con siete puntos y una impresionante diferencia de +11, mientras los africanos también alcanzaron las siete unidades, quedando segundos. Indonesia, con su victoria 2-1 sobre Honduras, está pendiente de los grupos de mañana para ver si es uno de los ocho mejores terceros.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMundial Sub 17Qatar 2025

    Defensoría de la Niñez alerta sobre brechas estructurales y aumento de medidas judiciales por vulneraciones de derechos

    Chile se desacopla de sus pares de la OCDE y registra una de las mayores caídas de ingresos de los hogares

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    "Tienen a Colina ahí al lado": el feroz dardo de Deportes Puerto Montt a Santiago Morning tras su ascenso a Primera B

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Todas las vidas de Liz Fraser, la invitada estelar que impactó en el Fauna Primavera con Massive Attack

    Ocho personas mueren y 24 resultan heridas tras explosión de un auto en Nueva Delhi

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

