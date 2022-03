Murray se sincera tras llegar a su victoria 700: “No estoy jugando bien, estoy viviendo una batalla física y mental”

Pocos jugadores tienen una historia como la de Andy Murray. Número uno del mundo, ganador de tres Grand Slam, del Oro Olímpico y del Torneo de Maestros, pero también victima de derrotas dolorosas, de la presión de un país entero y de las lesiones. Un viaje en montaña rusa que ahora le entregó su victoria 700 en el ATP. Una que le dio la chance de hablar con los medios sin tapujos. Contó sus sensaciones en este momento y las sensaciones en el último tiempo, además de recordar los momentos preferidos en su carrera.

“Significa muchísimo para mí, porque sé lo difícil que ha sido llegar hasta aquí, sobre todo los últimos años. Cuando echas un vistazo a los jugadores que han conseguido esta marca, la mayoría de ellos son los mejores de los últimos 30 o 40 años. Estar en ese grupo es muy bonito. He mirado y he visto a los tenistas que están entre 700 y 800 victoria”, comenzó diciendo Murray sobre el hito que acababa de conseguir en la cancha principal de Indian Wells tras vencer a Taro Daniel por parciales 1-6, 6-2 y 6-4. Un dígito que lo transforma en el 18° jugador de la Era Abierta en llegar a ese sitial.

Pero para conseguirlo tuvo que atravesar el momento más complicado de su carrera. En el torneo de Cincinnati en 2016, consiguió su victoria 600. Cinco años y medio después, logró sumar apenas 100 triunfos más. Una estadística que refleja el martirio vivido por Andy tras su lesión en la cadera. “Han sido cinco años muy difíciles. Incluso cuando volví a jugar buen tenis en 2019 me volví a lesionar y perdí bastante tiempo. Siendo sinceros, no estoy jugando bien. Estoy viviendo una batalla física, pero también una batalla mental: la de tratar de encontrar mi juego, tener paciencia y no frustrarme demasiado conmigo mismo, algo que ha sido difícil de conseguir en los últimos meses”, confesó el ex número uno del mundo.

Clive Brunskill/Getty Images/AFP

Incluso lanzó una pista de lo que podría pasar en los próximos meses en su calendario. “Necesito encontrar la consistencia, y probablemente necesite de más tiempo de entrenamiento para conseguirlo. Tengo ganas de trabajar en esto con Ivan (Lendl), después de Miami me iré a entrenar a Orlando con él”.

Finalmente tuvo un momento para confesar cual es su victoria más importante en el circuito y las dificultades para llegar a ella. “Roger ganó su primer Grand Slam ante Philippousis; Rafa le ganó a Puerta, Novak le ganó a Tsonga. Ninguno de esos finalistas había ganado un Grand Slam antes. Cuando yo competía para ganar Slams, me enfrenté a Roger y me enfrenté a Novak. Fueron finales muy duras ante jugadores que ya tenían experiencia ganando Grand Slams. Cuando perdí la final de Wimbledon ante Roger, aún había muchísima presión. Había muchas dudas sobre mí y sobre si podía ganar un Grand Slam, sobre si era realmente posible. Así pues, ganar cuatro semanas después los Juegos Olímpicos, en la final ante Roger, en la misma pista y de la forma en la que lo conseguí fue un paso enorme para mí y para mi carrera”, cerró el británico.