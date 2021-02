Nadal sigue intratable en un Australia confinado

Rafael Nadal (2) vuelve a sonreír en Australia. El español nuevamente gana sin ceder sets y derrota a Cameron Norrie (69) por 7-5, 6-2 y 7-5, en el último partido de tercera ronda del cuadro de hombres. Pero no fue el encuentro más intenso del día. Ese premio se lo lleva el ruso Medvedev (4), quien tuvo que luchar por más de tres horas para meterse en octavos de final. Tsitsipas (6) y Fognini (17) también celebraron en la madrugada.

La primera jornada sin público del Abierto de Australia, producto del confinamiento de cinco días en Victoria, no desinfló y trajo consigo grandes partidos de tercera ronda. El más llamativo era sin duda el de Nadal. El de Manacor no tuvo mayores complicaciones frente al británico Norrie y sigue con la ilusión de poder levantar por segunda vez el Grand Slam australiano. Las molestias que lo dejaron fuera de la ATP Cup aún no asoman y pese a que Rafa no ha mostrado su mejor tenis, se le ve suelto y agresivo. Sabe que no sumar muchas horas de juego en la primera semana puede ser clave para llegar de buena forma a los partidos definitorios. Ahora deberá enfrentar a Fognini, un jugador que ya le ha ganado cuando anda inspirado.

El italiano logra enfrentarse a Rafa tras derrotar al único local que seguía con vida en los singles, Alex de Miñaur (23). Fognini tuvo una jornada de ensueño donde dominó de principio a fin al australiano. La ausencia de público resintió a un De Miñaur que venía crecido, pero que hoy no tuvo su noche. Perdió por 6-4, 6-3 y 6-4.

Con ese resultado, son dos los italianos que se meten en octavos de final del Abierto de Australia. Horas antes, su compatriota Berretini (10) celebró en la John Cain Arena. El partido frente al ruso Khachanov (20) fue una locura. Triple 7-6 para el número 10 del ranking mundial.

Pero el gran encuentro de la jornada llegó con la victoria de Medvedev. El ruso, que llegaba con la chapa de campeón en la ATP Cup, tuvo que exigirse al limite para vencer a Krajinovic (33). El partido se estiró por más de tres horas, hasta jugar un quinto set. El código de la victoria para Medvedev fue 6-3, 6-3, 4-6, 3-6 y 6-0. Punto a mejorar para Daniil, que tras ir ganando los dos primeros sets, fue victima del nerviosismo de la victoria. Con un jugador de élite, eso puede costarle muy caro.

Stefanos Tsitsipas (6) y Andrey Rublev (8) demostraron por qué eran favoritos y vencieron cómodamente a sus rivales. Ninguno cedió sets y llegarán descansados a los octavos de final.

Durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo comienzan a jugarse la ronda de los 16 mejores del primer Grand Slam del año. Los partidos más atractivos los protagonizarán Thiem (3) contra Dimitrov (21) y Milos Raonic (14) contra Djokovic (1). Ojo que el serbio llegará entre algodones.