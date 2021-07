Nayadet López emigra al Espanyol de Barcelona

Nayadet López será otra de las jugadoras chilenas que tendrá nuevo equipo cuando regrese desde Japón. La mediocampista, quien forma parte de la selección femenina que disputará los Juegos Olímpicos de Toko, es la nueva fichaje del Espanyol de Barcelona, equipo que cayó a la segunda categoría del fútbol hispano y que confía en su capacidad para reinsertarse entre las mejores escuadras del país ibérico.

“El Espanyol ha llegado a un acuerdo con la centrocampista Nayadet López (Manises, 05/08/2021) para que sea blanco-azul la próxima temporada. La jugadora hispano-chilena llega procedente del Santa Teresa de Badajoz, equipo en el que ha jugado desde 2016. Esta última temporada ha jugado 28 partidos con el conjunto extremeño. Nayadet es internacional con Chile y disputará los Juegos Olímpicos de Tokio. Por lo tanto, se unirá al equipo una vez termine su participación con la selección chilena”, anuncia el club catalán a través de sus canales oficiales en internet.

Experiencia europea

López militaba en el Santa Teresa de Badajoz, club al que defendía desde 2016. Antes estuvo en el Valencia B, el Valencia, el Hércules y el Sporting Plaza Argel.

La volante se había despedido del Santa Teresa a fines de junio, a través de un sentido comunicado que publicó en su cuenta en Instagram, en el que agradeció al club por el extenso período en el que coincidieron.

“Hoy me despido del Santa Teresa, club en que he jugado estas últimas 5 temporadas, han sido 5 años inolvidables donde ha habido momentos buenos y momentos malos. Esa lesión de LCA, ese descenso, los 2 ascensos y ahora de nuevo otro descenso. Estoy segura que volverán!”, escribió en la oportunidad.

“Gracias al Club, al cuerpo técnico y a todas las compañeras con las que he vivido esta época profesional y personal. Me llevo todo lo bueno de cada uno, que no ha sido poco. Una parte de mí se queda en Extremadura. Adiós y hasta siempre”, agregó.