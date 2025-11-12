OFERTA ELECCIONES $990
    “Ni en el Mundial Sub 17 pudo ser”: la prensa argentina se burla de la nueva eliminación de la Roja

    Al otro lado de la cordillera festinan con la desgracia futbolística nacional, agravada por el insuficiente triunfo sobre Canadá, que no alcanzó para avanzar en el Mundial que se disputa en Qatar.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Sebastián Miranda, técnico de la Sub 17. Pepe Alvújar/Photosport

    La Selección Sub 17 se despide del Mundial de Qatar. El triunfo sobre Canadá no le alcanzó al equipo de Sebastián Miranda para avanzar de ronda en el torneo. La escuadra nacional terminó en el último puesto del grupo K, por diferencia de goles: todos los integrantes acumularon cuatro unidades durante la fase de grupos.

    Los futbolistas nacionales y el técnico Sebastián Miranda no ocultaron su decepción. Entre los jugadores hubo lágrimas por la imposibilidad de continuar en el torneo, después de realizar el máximo esfuerzo en el choque ante los norteamericanos.

    En Argentina, en cambio, la sensación fue distinta. Los transandinos mantienen una extraña fijación con la Roja, que data de las finales continentales perdidas hace una década y no pierden instancia para burlarse de su desgracia.

    El afán no distingue categoría. Por esa razón, parte de la prensa transandina no vaciló al momento de festinar con el nuevo revés que sufre el alicaído fútbol nacional.

    El diario deportivo Olé no dejó escapar la posibilidad de aludir a la triste realidad nacional. “Ni en el Mundial Sub 17 pudo ser”, postea la publicación, que ocupa la formación del equipo de Sebastián Miranda para dar cuenta del resultado y, principalmente, de la consecuencia. “Chile quedó afuera en fase de grupos del Mundial Sub 17″, titula.

    Revancha

    La publicación dio pie para que los hinchas argentinos también descargaran su ironía. “Ahora van a hinchas por los países que jueguen contra Argentina. Así de importantes somos”, responde un usuario, aludiendo al comportamiento de los fanáticos chilenos en la definición del Mundial Sub 20, que la Albiceleste perdió frente a Marruecos.

    Las respuestas de los chilenos no se hicieron esperar. “Pero le ganaron dos finales a Argentina, de las cuales, por lo visto, aún no se mejoran”, es uno de los comentarios que dejaron los nacionales en el mismo espacio.

