Nico Carvacho: “Mi objetivo sigue siendo ser el primer chileno en la NBA”

Nico Carvacho está en tiempos de cambio. El pívot chileno, quien hace dos años fuera el máximo rebotero de la NCAA, firmó su primer contrato profesional. Jugará en el Rilski Sportist de la primera división de Bulgaria, un equipo que siempre ocupa los primeros puestos del torneo local y que disputa la FIBA Europe Cup, el segundo torneo en importancia que organiza el ente rector del baloncesto mundial.

“Estoy aquí para anunciar que oficialmente firmé mi primer contrato profesional”, dijo Carvacho. “Me siento tremendamente bendecido y agradecido de cumplir mi sueño de ser basquetbolista profesional. Me tomó mucho trabajo duro, dedicación, pasar por adeversidades y altibajos que no me tiraron para abajo. Me mantuve firme buscando mis objetivos y sueños”, añadió el nacido en Estados Unidos, pero cuyo padre es chileno.

El nacional, quien ya ha sumado minutos en la Selección Chilena tanto adulta como en series menores, de todas maneras, no se olvida del sueño de la NBA. “Mi sueño es la NBA, pero con todo lo que pasó con el Covid, el NBA Combine, no hubo entrenamientos con los equipos ni Liga de Verano de la NBA. Fue un gran desafío seguir entrenando en cuarentena. Me mantuve trabajando firme para mejorar y me siento bendecido de tener la oportunidad de jugar básquetbol profesional y representar a Chile, Colorado State y mi familia”, expresó el jugador de 23 años y 2,11 metros de altura.

“La NBA sigue siendo la meta. Mi objetivo sigue siendo ser el primer chileno en la NBA. Tengo mucha confianza en mis agentes y mi familia, me dijeron que fuera a Europa para estar listo. Estar un par de años es una gran posibilidad de probarme y mostrarme al mundo", concluyó el graduado de Colorado State University.