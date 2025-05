Nico Pino: “Hay un plan para llegar a la Fórmula 1, pero hay más variables que solo el talento”

Han sido meses intensos para Nico Pino. Este año abrochó su llegada a la Hypercar, la máxima categoría del Mundial de Resistencia de la FIA (WEC), en donde es el piloto más joven de la parrilla con 20 años. Ya ha disputado tres carreras (Qatar, Imola y Spa-Francorchamps) defendiendo a Proton Competition, equipo que le abrió las puertas y con el que ya se prepara para el gran desafío del año: las 24 horas de Le Mans, en donde en 2023 hizo historia al conseguir el tercer lugar en la categoría LMP2.

Después de una accidentada carrera en Bélgica, en la que el equipo tuvo que retirarse por problemas en la caja de cambios, y entre una apretada agenda, Nico atiende a El Deportivo desde Madrid, en donde habla de su plan para, en el futuro, arribar a la Fórmula 1. Además, cuenta sus sensaciones iniciales en una categoría que crece cada vez más en cantidad de fabricantes y pilotos, y que el año pasado aumentó su visibilidad en TV a 255 millones de personas sólo en las primera cuatro competencias. “Los Hypercar son autos de otro mundo”, sostiene.

La última carrera en Spa-Francorchamps fue algo ingrata. Le tocó abrir, pero tuvieron que abandonar por fallas en la caja de cambios

Así son las carreras. Hay cosas que son humanas, otras que son mecánicas. Hay muchas variables. Obviamente que es una lata, porque desde el principio que tuvimos fallas, lo que no nos permitió seguir avanzando.

La próxima carrera será las 24 horas de Le Mans, una pista en la que obtuvo un podio en 2023

La idea es tener un buen auto y una buena preparación para poder sacarle todo el jugo en Le Mans. Es el evento automovilístico más importante del año, como evento único. Es la carrera que todos los pilotos quieren ganar. Si bien el podio en la carrera de 2023 fue un momento icónico para mi carrera y me abrió muchas puertas, hoy día uno pasa la página y empieza a ver los planes a futuro. Ahora el objetivo es un podio o una victoria en la máxima categoría. No es una carrera como cualquier otra, es un circuito que pasa una vez al año, que no puedes entrenar mucho previamente, hay muchas actividades que pasan sólo para esa competencia. La preparación es crucial porque es un tiempo muy limitado, por eso la experiencia que yo pueda sacar de otros pilotos, de otros equipos, es crucial.

¿Cómo evalúa este inicio en la Hypercar?

Dentro de todo ha sido súper positivo. Un muy buen año, buen aprendizaje y sin errores, que es lo más importante. Hice mi primera largada en Spa (Bélgica), lo que es un mega hito también para el equipo, porque muestra que confían en tus habilidades, así que por ahora súper feliz de cómo se ha ido desarrollando esto.

Foto: Instagram Nico Pino

¿Qué diferencias ha encontrado entre la categoría Hypercar y la LMGT3?

Es completamente distinto. Un LMGT3 es un auto que está diseñado para correr, pero también para poder estar presente en la calle, y los Hypercar son autos de otro mundo, es un Fórmula 1 con techo, diseñados para andar 24 horas seguidas, en donde todos los equipos están a un nivel de fiabilidad que no se había visto antes. Es una mezcla de distintas categorías que he manejado: por un lado, está el peso de un GT3, hoy los autos están un poco pesados en comparación a antes, tienen la aerodinámica de un prototipo o de un Fórmula y los sistemas de un Fórmula E o un Fórmula 1, con las migraciones de frenos, controles de tracciones, distribución de potencia. Hay más de 200 botones en el auto y cosas que uno tiene que entender, al final es como manejar un avión. Entonces, en realidad es un mix. Desde que ingresé a las carreras que el objetivo era transformarme en un piloto versátil y hoy día yo creo que eso me agregó un pequeño escalón de ventaja para poder adaptarme a esta categoría. No significa que sea fácil, pero puedes tomar experiencias de distintos autos del pasado.

Hace seis años que no ha detenido su actividad. ¿Cómo es la vida de un joven de 20 años que es piloto profesional?, ¿cómo compatibiliza los tiempos?

A mí siempre me pusieron desde chico una agenda, tener un plan de trabajo. Vas cuatro o cinco horas a entrenamiento, luego tienes otras ocho horas del día que las puedes usar en más cosas. Los viajes obviamente consumen mucho tiempo, un día completo, y además el jet lag. Cuando voy a distintas ciudades, por ejemplo, para una carrera, intento ir uno o dos días antes para conocer la ciudad, aprender y visitar distintos lugares o me quedo dos días después; aprovechar el pique y así se puede aprender un poco de historia y cultura también.

En 2023 dijo que su idea era correr en la Fórmula 1, la Fórmula E y el WEC. Ya sólo le falta lo primero.

Hoy día soy el piloto más joven en la grilla de Hypercar. No hay razón para no aspirar a la Fórmula 1, hay un plan que estamos trabajando para poder hacerlo, aunque obviamente nadie lo puede prometer. La Fórmula 1 hoy día es súper política, uno requiere de apoyo económico, empresarios y que el deporte sea parte de la agenda de un país. Si eso no pasa, es muy difícil que haya empuje o que uno tenga las espaldas para poder llegar. Por ejemplo, los Juegos Panamericanos en Chile fue una de las pocas veces en que se vio mucho apoyo, pero fue una semana, creció mucho y luego desapareció de la agenda. Además, uno necesita una fanaticada detrás, un país, una región, cosa que uno tenga mucho peso para poder entrar. Igual como lo hizo Franco Colapinto, que tiene a Argentina detrás. Además de que todos son talentosos, eso no cabe duda. Hay un plan para la Fórmula 1, pero hay más variables que sólo el talento.

¿Qué medidas debe tomar Chile para fomentar más el automovilismo y el deporte?

El automovilismo en Chile es súper conocido, se ve mucho rally en regiones, pero no hay una cultura deportiva. Se ve el deporte como una caridad, como una donación. Al final los deportistas hoy día son referentes, son empresas, modelos a seguir, transmiten valores, que son cosas que un país necesita, es marketing país, atraen negocios. Falta hacer un cambio de visión de cómo se ven las cosas, porque se están perdiendo varias oportunidades y mucho talento. Si uno toma en cuenta los deportistas que la están rompiendo hoy día afuera, todas son aventuras personales, y son generalmente familias de más acceso a distintos recursos.