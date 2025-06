Nicolás Ambiado: “Hoy mi foco es la Fórmula 1, pero también me interesa la IndyCar”

Después de su triunfo en Indianápolis, el piloto chileno Nicolás Ambiado llega como líder a la cuarta fecha de la Fórmula Regional Américas que se disputará este fin de semana en Ohio.

“Es un sueño ganar en Indianápolis, que es uno de los circuitos más importantes de Estados Unidos y uno de los más históricos y legendarios del motorsport mundial. Tener 17 años y ya tener una victoria en un circuito como este es difícil describirlo con palabras”, sostiene.

El talagantino, que tiene como uno de sus principales referentes a Eliseo Salazar, menciona su proceso de maduración que hoy lo tiene como líder en Estados Unidos. “Aún me queda mucho camino por recorrer. Cada carrera y cada fin de semana me entrega una enseñanza más como piloto. En tema de madurez, cada piloto o deportista que le toca viajar solo desde los 6 años, vivir temporalmente en otro país, dejar a tu familia, amigos, ausentarse de cumpleaños, lo hace adquirir un importante grado de madurez y responsabilidad más temprano que cualquier otra persona. Y quien no está dispuesto a asumir esa responsabilidad, no está preparado para lo que significa ser un piloto de carreras”.

Su prometedora carrera va en ascenso y eso, naturalmente, lo ilusiona. “La verdad, no le pongo límites a mi proyección. Aunque suene algo pretencioso de mi parte. Pero no puedo ser yo el que me ponga los límites. No tengo sueños, tengo objetivos altos, y es llegar a las categorías mayores del automovilismo mundial, ya sea la Fórmula 1 o la IndyCar. Esta proyección deportiva se basa en resultados y para seguir subiendo en la Pirámide FIA que es la manera correcta y la única forma de llegar a la F1″, plantea.

Asimismo, aterriza el escenario. El joven piloto aspira a la Fórmula 1, pero para ello debe sumar puntos para la Superlicencia, los que se consiguen a través de campeonatos como la FR Américas.

“Se requieren 40 puntos de Superlicencia para llegar a la F1 y no todas las categorías entregan estos importantes puntos. Por lo tanto, es muy difícil llegar a la máxima categoría. Uno puede correr en carreras muy importantes, pero si no tienes puntos de Superlicencia no estás ni cerca de llegar a la F1″.

Por eso, explica que su triunfo en el legendario circuito no le dio puntos para la Superlicencia, ya que estas unidades se entregan de acuerdo a la posición en el campeonato al final de la temporada. “El año pasado, habiendo hecho seis podios, con un primer lugar en una de las carreras de la Fórmula Regional Américas, quedé quinto en el campeonato y eso me permitió obtener seis puntos de la Superlicencia”, comentó.

La proyección

Por otra parte, reflexiona sobre los esfuerzos económicos que debe realizar. “Si dejamos el dinero de lado, que es un elemento muy decisivo en este deporte, es necesario tener talento, disciplina y el apoyo familiar, del colegio y especialmente del país. Y cuando hablo del país, hablo de la gente, el gobierno de turno y las empresas. Esto se puede ver muy bien en el caso de Franco Colapinto”, comenta.

Y lo ejemplifica en el argentino. “Él ha hecho los mismos pasos que estoy siguiendo yo, es decir, un año en Fórmula 4, dos años en la Fórmula Regional Américas, donde en el segundo año fue campeón. En el tercer año se perdió un poco por falta de apoyo. Tuvo que correr competencias de endurance, donde no lograba nada. Comenzó a realizar una campaña en la que lo apoyó todo el país: artistas y todas las empresas privadas de Argentina para correr Fórmula 3, Fórmula 2, hasta llegar a la Fórmula 1. Esto es un ejemplo concreto de lo que significa el apoyo de un país”.

Y, en ese sentido, lamenta no contar con ese apoyo para el desarrollo de su carrera. “Hasta el momento no como hubiésemos querido. He tenido mucho apoyo de la gente y estoy muy agradecido por eso, pero acá se requiere un apoyo concreto de todo el país. Hay mucho talento, no solo el automovilismo, sino muchos deportes, que se está perdiendo”, afirma.

El corredor también explica su decisión de competir en Estados Unidos. “Si yo hubiera emigrado a Europa, habría hecho, quizás, Fórmula 4 italiana o inglesa, y hoy estaría en la Fórmula Regional Europea, pero decidimos estar en Estados Unidos porque acá están todas las miradas del automovilismo mundial”, detalla.

Y añade: “Hoy mi foco es la Fórmula 1, pero la IndyCar también me interesa correrla simultáneamente. Me gustaría llegar a ambas. Las 24 Horas las veo lejanas. Si bien es un sueño lograr la Triple Corona, hoy las metas son claras: Indy y Fórmula 1″.