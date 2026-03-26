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    Nicolás Córdova presenta varias novedades: la alineación de la Roja para enfrentarse a Cabo Verde

    El técnico definió la formación para medirse con el conjunto africano, clasificado al Mundial de 2026, en Nueva Zelanda.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    La Roja se prepara para enfrentar a Cabo Verde en Nueva Zelanda. Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh.

    La selección chilena tiene su primer apronte del 2026. La Roja se medirá ante Cabo Verde en Nueva Zelanda, a las 00.00 horas de este viernes 27 de marzo. El encuentro se disputará en el Eden Park de Auckland.

    Nicolás Córdova definió la oncena para enfrentar al conjunto africano, elenco que clasificó por primera vez al Mundial en Norteamérica 2026. El pequeño archipiélago, ubicado en el océano Atlántico, se convirtió en el país de menor territorio en clasificar a una Copa del Mundo.

    El equipo de la Roja

    Tras jornadas de trabajo en Auckland, Córdova determinó el equipo para medirse ante Cabo Verde. Probó un esquema de 4-2-3-1, donde se aprecian una serie de novedades.

    Una de las principales sorpresas es la inclusión de Thomas Gillier, quien había sido sondeado por la selección argelina. Su abuela paterna nació en el país africano, cuando aún era colonia francesa. Esto, sumado a que el formado en Universidad Católica maneja el francés, le abrió la puerta. No obstante, se decantó por la Roja y Córdova lo incluyó en el equipo titular por sobre Lawrence Vigouroux, que venía siendo el titular del proceso.

    En el carril derecho de la defensa estará Felipe Faúndez, quien ganó bonos tras su buen presente en O’Higgins, además de la lesión de Fabián Hormazábal. El lateral de Universidad de Chile sufrió complicaciones en el isquiotibial. En tanto, el resto de los elegidos por Córdova han sido parte constante del proceso, con más y menos minutos.

    La alineación será con Thomas Gillier en el arco; Felipe Faúndez, Benjamín Kuscevic, Iván Román y Gabriel Suazo en defensa; Vicente Pizarro y Felipe Loyola en la medular; Darío Osorio, Javier Altamirano y Lucas Cepeda más adelate; y Gonzalo Tapia en ataque.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol InternacionalLa RojaSelección ChilenaNicolás CórdovaCabo VerdeSelección de Cabo Verde

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