Nicolás Jarry palpita su debut en el Chile Open: “Espero sacarle provecho a que estoy en casa”

Nicolás Jarry brindó una conferencia de prensa en la antesala de su debut en el Movistar Chile Open frente al peruano Juan Pablo Varillas. El nuevo número uno nacional y 87 del mundo lo hace con el mejor ranking en más de tres años, avalado por las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro. A pesar de ese gran avance, se mostró cauto ante su nueva clasificación. “Me lo tomo como un número, como lo que es. El debut es totalmente aparte y es otro desafío. Feliz por el ranking, es un reflejo, pero estoy muy concentrado en prepararme lo mejor posible”, reconoció.

“Va a ser un partido muy bonito, muy intenso y apretado. Los últimos dos encuentros han sido así, espero sacarle provecho a que estoy en casa y él no. Juampi es un gran jugador, un gran guerrero, se merece estar donde está por todo lo que ha hecho durante todos estos años. Espero seguir jugando como vengo y espero hacer un buen trabajo”, destacó sobre su el duelo.

Al ser consultado por el resto de los duelos, Nico optó por la calma. “Personalmente no veo el cuadro más allá del jugador próximo. Nada más interesa que el desafío que viene en frente. Mi desafío es contra Juan Pablo, mi cabeza está allí y en cómo prepararme lo mejor posible contra Juan Pablo”, expresó. Y agregó: “Espero que el estadio esté bastante lleno. Lo normal es que haya un buen ambiente, ojalá que sea bien parecido a la Copa Davis”.

Asimismo, su nueva posición le permite acceder a mejores torneos. No obstante, reconoció que no habrá muchas variaciones. “No ha cambiado nada del calendario. Sigue siendo exactamente el mismo. Mi idea era jugar las qualies de los ATP, ahora tengo la chance de entrar al cuadro principal. No hemos conversado con el equipo, ahora el trabajo es volver a competir aquí. No hay más tiempo para preocuparse de otra cosa que no sea el entrenamiento de hoy día y el partido de mañana”, expresó.

“Es un desafío, son pocos días de adaptación y la idea es que el tiempo en cancha sea lo mejor posible. Tampoco puedo hacer mucho tiempo en cancha, porque vengo con muchos partidos encima. El objetivo es que sea de calidad y no cantidad. Ayer jugué una horita en la noche muy bien”, admitió en cuanto al desgaste de los últimos días.

La salud mental

Por otro lado, Jarry se refirió a la salud mental en el tenis. “Es algo con lo que todos tenemos que lidiar. Cada uno ve sus propios temas mentales y en la vida, y yo me he enfocado mucho en estar bien unido con la familia, con los amigos, tratando de empujarme, de pensar positivo, de trabajar con psicólogos”, manifestó. “No es fácil, hay que poner buena cara y seguir adelante. Saber que todos tenemos problemas, no pensar que uno es especial o que están todos bien. Además, todo el mundo te lleva a que todo está increíble, que todo es bonito o todo es bueno, cuando en realidad es todo lo contrario. No hay que creerse esa falsedad, estar acompañado y hablar los problemas. Normalizarlos”, añadió.

Finalmente, se refirió a las claves de su buen inicio de año, las que atribuye a una buena preparación previa. “Fue una pretemporada más larga y las primeras dos o tres semanas estaba solo en Barcelona, estaba enfocado en mejorar. Estuve muy concentrado, se planificó muy bien con el equipo y salió a la perfección el tema de los ajustes, cantidades, horarios, que no hubiera una sobrecarga muy grande y el manejo de esta. La clave fue cómo afronté la pretemporada y eso viene gracias al trabajo de los dos años que me motivó a tomármela como me la tomé. Me ayudó a sacarle el máximo provecho y he tratado de mantener ese enfoque”.