Nicolás Massú proyecta éxitos para el tenis chileno en la previa de la Copa Davis: “Tenemos equipo para 4 o 5 años más”

Este fin de semana Chile se juega su chance de volver a las Finales de la Copa Davis. El conjunto capitaneado por Nicolás Massú deberá superar a Perú en Santiago para estar nuevamente entre las mejores 16 naciones del planeta, objetivo principal del doble medallista olímpico.

Massú lo dejó en claro en la conferencia de prensa de este miércoles. De hecho, fue una de sus frases más destacadas, apuntando a lo valioso del viaje a Genova en 2023 donde también fueron parte de ese selecto grupo. “Estuvimos en el nivel, jugamos contra dos potencias mundiales (Canadá e Italia)… la experiencia siempre ayuda y queremos volver al Grupo Mundial”, mencionó el capitán nacional.

Los jugadores con los que Massú contará para concretar dicho objetivo serán Nicolás Jarry, Christian Garin, Tomás Barrios y Alejandro Tabilo. Cuatro nombres que este año han estado en el Top 100. Esta semana son solo tres, ya que el chillanejo sufrió una caída de 14 puestos, apareciendo en el 107 del ranking mundial. Pese a aquello, el ex nueve del mundo admite no tener al equipo definido.

“Creo que es buen problema el tener cuatro jugadores con este ranking, es buenísimo, me siento muy contento y eso habla muy bien del tenis chileno. Entre más jugadores haya y más yo tenga que pensar y decidir quién tiene que jugar, va a ser un gran desafío para mí. Es lo mejor que me puede pasar, tengo mayores opciones, tengo más jugadores y puedo plantear distintas situaciones”, agregó en conferencia.

El viñamarino además contó detalles de sus diez años al mando del equipo nacional, destacando la confianza total a sus dirigidos y lo importante que ha sido el proceso para el recambio del tenis chileno. “Tomé el desafío porque creía en este proyecto que era tan lindo para mí. Yo siempre quise ser capitán de Copa Davis. Yo creía que podíamos llegar y mucha gente me preguntaba en el recambio en las calles, cuando se retiró el Chino (Ríos), el Feña (González) y después yo. En Barbados en 2014 debuté con chicos de 15, 16 y 18 años años.... llevan 10 años jugando la Davis y tenemos equipo para 4-5 años más aún”, concluyó.

Pero no solo Massú apareció en la conferencia de prensa, ya que el capitán de Perú, Luis Horna, también dijo presente. El ex 33 del planeta fue honesto en aclarar que el favoritismo de la serie es para los locales. “Chile junto a Argentina son las grandes potencias del tenis acá en Sudamérica, eso no se puede negar, pero en la Copa Davis se compite contra la persona y no contra el ranking”, confesó.

La serie entre Chile y Perú comenzará se disputará este 3 y 4 de febrero en el Court Central del Estadio Nacional. Ambas jornadas comenzarán a las 18.00 debido a las altas temperaturas que hay en la capital y se disputarán en cancha dura. Esto último, tras petición expresa del capitán chileno, quien apuesta por el mayor ritmo en la superficie por parte de los tenistas nacionales.

Esta será la décima vez que ambos países se enfrenten por Copa Davis, con un balance previo claramente favorable para Chile. De momento en el frente a frente los nacionales ganan por 7-2. Además, es la tercera vez que están en esta instancia desde la creación de este nuevo formato del torneo, mientras que para Perú es su debut.