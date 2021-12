Nicolás Peranic y la expulsión de Melipilla: “Da mucha bronca que no se respete lo que ganamos en cancha”

La semana futbolera comenzó con una bomba proveniente de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP: Melipilla fue expulsado del fútbol chileno por irregularidades en la documentación que tenía relación a los contratos del primer equipo. La medida mantiene en vilo al fútbol chileno y deja al plantel de los Potros en una incómoda situación. Por lo mismo, Nicolás Peric, capitán de Los Potros en la reciente campaña. conversa con El Deportivo y confiesa su molestia. “Desde mi perspectiva y desde el cariño que le tengo a la institución, para mi es injusto el fallo”, establece.

Pero el argumento del portero para esta sensación no tiene que ver con lo jurídico, sino más bien con lo futbolístico. “Hay muchas cuestiones que se terminan de resolver en los escritorios y deberían resolverse en la cancha. O las cosas que pasan en cancha, después se borran en el escritorio, por lo que creo que este tipo de sanciones van en desmedro de la competencia, de la liga, porque le quitan competitividad”, asevera.

Y luego propone: “las sanciones deberían venir por otro plano, económico, o a los dirigentes, pero no sancionar a los clubes. Porque más allá de que los clubes, con las sociedades anónimas, tengan dueños, detrás de estos hay, como en este caso, una provincia entera y gente que trabaja en ellos”. Insiste en que el fallo afecta a mucha gente “Es injusto para los empleados del club, para los jugadores que tenían contrato vigente, para la hinchada y por eso creo que las determinaciones deberían ir por otro camino y no afectando a la parte deportiva”, enfatiza.

Peranic revela también que -tras conocer la noticia- lo conversaron con sus compañeros y llegaron a la misma conclusión: “Da mucha bronca, mucha pena, mucha tristeza, porque logramos ascender a Primera y mantenernos, cuando todos los pronósticos decían lo contrario, y todos esos esfuerzos van a valer nada o no se verán reflejados. Nuestro trabajo lo hicimos, dejamos al club en Primera División y da bronca que no se respete lo ganado en cancha”.

El golero también tuvo palabras para Universidad de Chile y Huachipato, que aparecen entre los denunciantes y que llegaban a la última jornada del torneo en riesgo de descesno. “Cada institución sabrá cómo se maneja. Por eso decía que estas cosas sólo terminan haciendo que los torneos pierdan competitividad, porque a quienes les vaya deportivamente mal, buscarán salvarse por otros medios. Y no todos los equipos tienen un cuerpo de abogados para buscar o indagar este tipo de situaciones, para salvarse si es que no le va bien en lo cancha”. “Si está bien o mal, depende de que lado está uno. La gente que está descendida y que puede salvarse por el escritorio, esto le importa muy poco. Y a nosotros, que lo ganamos en cancha, nos parece injusto perder la categoría por algo que pasó dos años atrás. Insisto, esto sólo perjudica al fútbol chileno”, sostiene el golero.

“Tomamos conocimiento de la situación, cuando se interpuso la primera denuncia de parte de Huachipato, la cual fue desestimada por la ANFP por no tener las pruebas suficientes. Y cuando finalizó el campeonato nos enteramos de la denuncia que hizo Universidad de Chile. Desde el primer momento, nos concentramos en hacer bien las cosas, pues no lo podíamos manejar y no teníamos conocimiento de los temas legales”.

Por último, el futbolista, quien se encuentra en Argentina, mantiene una luz de esperanza. “La Segunda Sala podría revertir este fallo”, aspira. Sin embargo, su futuro no está vinculado con Melipilla, porque terminó su contrato y ya tiene ofertas de otras instituciones chilenas.