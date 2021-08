Niemann mejora y completa una regular tercera ronda para escalar en el BMW Championship

Joaquín Niemann mejoró respecto a lo que realizó el viernes y completó una regular tercera ronda para escalar en el BMW Championship. El chileno, quien venía de firmar una opaca tarjeta de +2 en el segundo día de competencia, firmó este sábado un -4, dejando en -6 su acumulada. Un resultado que le permitió subir, a falta de que finalicen participantes, 10 puestos en la clasificación general que lidera el norteamericano Patrick Cantlay, con -21.

Pese a comenzar de gran manera la jornada, Joaco, quien recorrió la cancha acompañado de los estadounidenses Keith Mitchell y Billy Horschel, tropezó con varios bogeys que empañaron lo que hubiese sido una sobresaliente presentación. Esta vez, el talagantino arrancó la jornada en el hoyo 10, donde, de entrada, embocó su primer birdie, algo que repitió en la bandera 12.

Sin embargo, el panorama se le complicó prontamente al nacional. En el hoyo 14, sufrió su primer tiro sobre el par del día. Aún así, se repuso de inmediato con dos birdies al hilo en los siguientes agujeros y otro en el 18. Entremedio, eso sí, lamentó otro bogey, en el 17. Hasta ahí, su score momentáneo era de -3.

Parecía que Joaco iba a lograr la remontada en la pasada final. Ahí registró dos birdies, en las banderas 2 y 4. No obstante, al igual que el viernes, su actuación volvió a tener un final amargo, puesto que esta, en el hoyo 7, se manchó con un nuevo bogey. Niemann no pudo enmendar aquello en el tramo final y todo terminó en -4, al igual que el primer día, cuando no tuvo errores.

El nacional disputará este domingo la última ronda del certamen que no contó con corte tras el viernes. Aunque la corona se ve muy lejana, ya que está a varios golpes de la punta, Joaco ya se aseguró entre los mejores 30 del ranking FedEX, lo que le permitirá decir presente en el próximo torneo de los Playoffs, el Tour Championship que se llevará a cabo en el East Lake Golf Club.