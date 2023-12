“No hemos sido asesinos”: la controvertida charla de un DT de cadetes del Real Madrid que convulsiona a España

El Real Madrid es uno de esos equipos que está obligado a ganar. En cuanto torneo participe y en la categoría en que lo haga. El mandato histórico empieza a hacerse sentir apenas se inicia el largo camino hasta transformarse en un futbolista de elite, la condición inherente al privilegio de vestir la camiseta merengue.

Por estas horas, sin embargo, la discusión está puesta en la forma de traspasarles ese peso a los jugadores en formación, sobre todo si se trata de niños. En España, se abrió un intenso debate respecto del mensaje que traspasó Fernando Jiménez, el entrenador de la categoría Alevín B, en la Tic Tac Cup, en la que los merengues quedaron en el camino.

El mensaje

El mensaje, que recoge el programa Chiringuito TV, parte bien. “Cabeza arriba, que hay que seguir jugando el torneo”, plantea el entrenador. Después, el análisis es técnico. “Es lo que hay. No podemos tener 18 ocasiones sin hacer gol. Un tiro que nos hacen a portería. Que han tenido más hambre que nosotros. Ese es el resumen”, plantea, ante la mirada atenta de sus pupilos.

Las frases controvertidas serían las siguientes. “No hemos sido asesinos. Ellos han tenido una y han hecho el gol. Así que ahora, a joderse y a apretar el culo y a seguir en el torneo”, enfatiza. La arenga, que generó inmediato debate, termina con un “ánimo” de parte del conductor y un grito de guerra conjunto.

El debate

El video no tardó en viralizarse. Las reacciones tampoco demoraron mucho en producirse. La generalidad es que el estilo del entrenador se pone en entredicho. “No es una charla adecuada y mucho menos los términos que utiliza. Si pretendemos implantar valores y educar a estos niños, estas palabras del míster no son ejemplarizantes”, plantea un usuario en medio de la discusión.

“Con discursos así es lógico que cuando los chavales alcancen edades más avanzadas tengan actitudes agresivas, de engaño y poco deportivas. Se incentivan desde pequeños y se habla de ‘apretar el culo’ por perder. El input que tienen los niños es ganar o ganar”, aporta otro participante de la discusión.

Aunque el club no ha emitido algún pronunciamiento oficial, en medios españoles consignan que su actuación no cayó bien en la institución y que tendrá que dar explicaciones este lunes, cuando retome sus funciones en ciudad deportiva institucional.