No vuelve a Chile: Eduard Bello deja atrás su etapa en la UC y firma por Atlético Nacional de Medellín

No vuelve a Chile: Eduard Bello deja atrás su etapa en la UC y firma por Atlético Nacional.

Eduard Bello no sigue en la UC. Luego de finalizar su préstamo en el club de San Carlos de Apoquindo y posteriormente rescindir su contrato con el Barcelona de Guayaquil, el venezolano firmó por Atlético Nacional.

Este jueves, el equipo ecuatoriano oficializó su salida. “Nosotros terminamos vínculo con él y nos quedamos con un porcentaje de su pase. Ahora él decide dónde jugar y arreglar”, anticipaba David Álvarez, presidente de la comisión de fútbol del elenco canario, a El Deportivo.

Pese al interés de Cruzados durante el período de fichajes, horas antes, José María Buljubasich dijo que el plantel estudiantil se cerraba. “Por ende, también lo de Eduard no se haría, porque terminamos la búsqueda en esa posición”, sostuvo el exguardameta.

De esta forma, de acuerdo a la información recabada por El Deportivo, el llanero arriba al cuadro de Medellín como agente libre.

Bello jugó un año en la UC. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Durante la última semana, a través de un comunicado, el cuadro torero agradeció los servicios del futbolista. “Barcelona Sporting Club informa que ha llegado a un acuerdo de mutua voluntad con el jugador Eduard Bello para la terminación de su contrato. Esta decisión se ha tomado en los mejores términos para ambas partes, manteniendo siempre una relación de respeto y profesionalismo. Como institución, agradecemos a Eduard por su compromiso y entrega durante su etapa defendiendo la camiseta amarilla, y le deseamos al volante venezolano el mayor de los éxitos en su nuevo reto profesional”, establecen.

Atlético Nacional será el séptimo club del futbolista de 30 años. Ha jugado en Yaracuyanos y Carabobo, en Venezuela, en Deportes Antofagasta y la UC, en Chile, en Mazatlán de México y en Barcelona de Ecuador. Desde 2018, además, ha sido un jugador frecuente en las nóminas de la selección vinotino.