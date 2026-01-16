SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    No vuelve a Chile: Eduard Bello deja atrás su etapa en la UC y firma por Atlético Nacional de Medellín

    El delantero venezolano rescindió su vínculo con Barcelona de Guayaquil y recala en el fútbol colombiano.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Lucas Mujica
    No vuelve a Chile: Eduard Bello deja atrás su etapa en la UC y firma por Atlético Nacional. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Eduard Bello no sigue en la UC. Luego de finalizar su préstamo en el club de San Carlos de Apoquindo y posteriormente rescindir su contrato con el Barcelona de Guayaquil, el venezolano firmó por Atlético Nacional.

    Este jueves, el equipo ecuatoriano oficializó su salida. “Nosotros terminamos vínculo con él y nos quedamos con un porcentaje de su pase. Ahora él decide dónde jugar y arreglar”, anticipaba David Álvarez, presidente de la comisión de fútbol del elenco canario, a El Deportivo.

    Pese al interés de Cruzados durante el período de fichajes, horas antes, José María Buljubasich dijo que el plantel estudiantil se cerraba. “Por ende, también lo de Eduard no se haría, porque terminamos la búsqueda en esa posición”, sostuvo el exguardameta.

    De esta forma, de acuerdo a la información recabada por El Deportivo, el llanero arriba al cuadro de Medellín como agente libre.

    Bello jugó un año en la UC. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Durante la última semana, a través de un comunicado, el cuadro torero agradeció los servicios del futbolista. “Barcelona Sporting Club informa que ha llegado a un acuerdo de mutua voluntad con el jugador Eduard Bello para la terminación de su contrato. Esta decisión se ha tomado en los mejores términos para ambas partes, manteniendo siempre una relación de respeto y profesionalismo. Como institución, agradecemos a Eduard por su compromiso y entrega durante su etapa defendiendo la camiseta amarilla, y le deseamos al volante venezolano el mayor de los éxitos en su nuevo reto profesional”, establecen.

    Atlético Nacional será el séptimo club del futbolista de 30 años. Ha jugado en Yaracuyanos y Carabobo, en Venezuela, en Deportes Antofagasta y la UC, en Chile, en Mazatlán de México y en Barcelona de Ecuador. Desde 2018, además, ha sido un jugador frecuente en las nóminas de la selección vinotino.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalFútbol NacionalAtlético NacionalLa UCUniversidad CatólicaBarcelonaBarcelona de GuayaquilEduard Bello

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Libertarios piden una “propuesta formal, completa y transparente” a equipo de Kast para reevaluar su ingreso al futuro gobierno

    El eventual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, hace primeras gestiones y visita desaladoras en Atacama

    Las 5 entregas más excepcionales que DHL hizo en 2025

    Trump prefiere mantener a Kevin Hasset como asesor y Warsh toma ventaja para liderar la Fed

    La canadiense Nobel Resources comienza el trabajo de perforación en su proyecto en la Región de Atacama

    Las primeras declaraciones de Julio Iglesias tras acusaciones de agresión sexual: “Son absolutamente falsas”

    Lo más leído

    1.
    El dardo de Jürgen Klopp al Real Madrid por la salida de Xabi Alonso: “Cada vez hay menos tiempo para desarrollarse”

    El dardo de Jürgen Klopp al Real Madrid por la salida de Xabi Alonso: “Cada vez hay menos tiempo para desarrollarse”

    2.
    Fin al conflicto: Audax desiste de demanda contra Azul Azul por Esteban Matus y la U reactiva negociación por el jugador

    Fin al conflicto: Audax desiste de demanda contra Azul Azul por Esteban Matus y la U reactiva negociación por el jugador

    3.
    “Gracias a Dios estoy vivo y sano”: Ruy Barbosa muestra las consecuencias del accidente que lo dejó fuera del Dakar

    “Gracias a Dios estoy vivo y sano”: Ruy Barbosa muestra las consecuencias del accidente que lo dejó fuera del Dakar

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Libertarios piden una “propuesta formal, completa y transparente” a equipo de Kast para reevaluar su ingreso al futuro gobierno
    Chile

    Libertarios piden una “propuesta formal, completa y transparente” a equipo de Kast para reevaluar su ingreso al futuro gobierno

    Kast opta por Ximena Rincón para el Ministerio de Energía

    Fiscalía entrega detalles del caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”

    El eventual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, hace primeras gestiones y visita desaladoras en Atacama
    Negocios

    El eventual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, hace primeras gestiones y visita desaladoras en Atacama

    Trump prefiere mantener a Kevin Hasset como asesor y Warsh toma ventaja para liderar la Fed

    La canadiense Nobel Resources comienza el trabajo de perforación en su proyecto en la Región de Atacama

    Las 5 entregas más excepcionales que DHL hizo en 2025
    Tendencias

    Las 5 entregas más excepcionales que DHL hizo en 2025

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Manuel Pellegrini aborda diferencias con la dirigencia del Betis por falta de refuerzos
    El Deportivo

    Manuel Pellegrini aborda diferencias con la dirigencia del Betis por falta de refuerzos

    Nicolás Peric le responde a Lucas Cepeda y lanza una dura reflexión sobre los futbolistas profesionales

    No vuelve a Chile: Eduard Bello deja atrás su etapa en la UC y firma por Atlético Nacional de Medellín

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Las primeras declaraciones de Julio Iglesias tras acusaciones de agresión sexual: “Son absolutamente falsas”
    Cultura y entretención

    Las primeras declaraciones de Julio Iglesias tras acusaciones de agresión sexual: “Son absolutamente falsas”

    Los detalles en la lista de invitados de la Gala del Festival de Viña 2026

    Andy Bell, voz histórica de Erasure: “Nuestras canciones están planeadas para la radio, no están hechas para Spotify”

    María Corina Machado: “Venezuela va a ser libre, y eso se va a lograr con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump”
    Mundo

    María Corina Machado: “Venezuela va a ser libre, y eso se va a lograr con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump”

    Canciller de Bolivia: “La reivindicación marítima no debe ser el ancla que limite avanzar en otros temas con Chile”

    La historia del periodista del diario The Washington Post a quien el FBI allanó su casa en búsqueda de material clasificado

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha