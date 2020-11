Como Colo Colo no tiene nada, un gol agónico de Mouche es el paraíso en el Monumental. El argentino se sacó la camiseta y corrió como un quinceañero después de marcar el 1-0 sobre Audax Italiano, el tanto del triunfo, posiblemente el más celebrado en Macul en este triste 2020. ¿Y el premio? No terminar la fecha como colista del torneo.

El miedo está instalado en las huestes albas. A unos más que otros, pero se les nota a todos. A jóvenes y experimentados, sin excepción. Gestos, miradas, problemas para controlar la pelota o para ir decididamente al frente. El pase atrás, traspasar la responsabilidad al compañero, es mucho más sencillo. Y salvo pequeños chispazos, en este caso de Costa y Mouche, Colo Colo no tuvo quién tomara la pelota y dijera: “Este enredo lo arreglo yo”.

En ese contexto, el primer tiempo fue controlado por Audax. Equipo que, con sus propios ripios, llevo el ritmo del juego. Sin la claridad para hacer trabajar en demasía a Cortés, pero sí con lo suficiente para instalarse en el campo local. Los itálicos no supieron sacarle provecho a la velocidad de sus extremos (Montecinos y Orellana), que cuando quisieron, se llevaron sin problemas a los lentos laterales del Cacique (Campos y De la Fuente).

De la Fuente, que hace rato ya no debería sumar minutos en el cuadro popular, fue el que más sufrió con Montecinos. Se le acusó de cometer un penal al hijo del Pelado Cristián (ex delantero de Unión, Colo Colo y Concepción, entre varios otros clubes), pero el juez Bascuñán ni siquiera recibió el aviso del VAR.

Un partido terriblemente aburrido, cuyo única salida de libreto fue el disparo al travesaño de Costa. Y eso fue todo. Colo Colo no tenía armas para hacer daño y la visita no lo hacía mucho mejor. Dos rivales anulados en su pobreza.

El cero del porte del estadio. La ilusión se trasladaba al segundo tiempo, especialmente en los dueños de casas, obligados a ganar para dejar el fondo. Más movimiento había afuera del estadio, con el millar de barristas que llegaron a protestar. Mientras que en la cancha corría el tiempo sin sobresalto, por el cielo del recinto volaban bengalas. Más presión para un elenco con la moral por el suelo.

Desde ese punto de vista, el reproche debe ser mayor para Audax, por no sacar ventaja ante un equipo demolido. Lejos de eso, fueron los albos quienes tuvieron una racha de buenas opciones de gol, todas en la figura de Mouche. Un derechazo elevado, un yerro después de eludir al arquero y un cabezazo que Muñoz atajó con brillantez. No había forma. Todos en la banca se sacaban los pelos por las opciones perdidas.

La mejoría de Colo Colo coincidió con la salida por lesión de Paredes. Un problema en el tobillo derecho, tras un choque con el arquero de colonia. La ráfaga no duró mucho, en todo caso. Se terminó con un penal reclamado por todos los blancos sobre Costa, que no fue. La banca buscó variantes con el ingreso de Matías Fernández, pero ya no había mucho por hacer.

Los cambios le hicieron mejor a la visita, que salió del ahogo. Ambos elencos cansados, con poco resto físico y con mucho nervio. La tensión no es amiga de las buenas ideas y eso estaba castigando a Colo Colo, hasta que el despreciado Parraguez se metió a pura fuerza en el área y le dejó el gol servido a Mouche. Un premio muy valioso, una cachetada a la timidez de Audax. Un gol para sacarse la rabia, para desahogarse. Aunque claro, el fantasma del descenso está lejos de abandonar Macul.

FICHA DEL PARTIDO

Colo Colo 1: B. Cortés; F. Campos, J. Barroso, M. Falcón, R. De la Fuente; W. Alarcón (74′, M. Fernández), C. Fuentes, G. Suazo; G. Costa (90+4′, L. Valencia), E. Paredes (53′, J. Parraguez), P. Mouche (90+4′, C. Carmona). DT: G. Quinteros (suspendido).

A. Italiano 0: J. Muñoz; N. Fernández, M. Fernández, F. Torres, O. Rojas (79′, B. Figueroa), A. Martínez (73′, J.Ramírez), L. Cabrera, J. Henríquez; J. Montecinos (73′, D. Torres), R. Holgado, N. Orellana (68′, G. Álvarez). DT: F. Meneghini.

Goles: 1-0, 90+3′, Mouche anota tras recibir el centro de Parraguez desde la izquierda.

Árbitro: Julio Bascuñán. Amonestó a De la Fuente, Falcón, Mouche(CC); Fernández, Martínez, Montecinos (AI).

Estadio Monumental. Sin público.

En cursivas, jugadores juveniles.