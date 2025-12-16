SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    “Pago de vuelo a precio de oro; cero seguridad”: la denuncia de Renato Paiva tras el robo sufrido cuando viajaba a Portugal

    El entrenador, que está entre los favoritos para dirigir a Universidad de Chile, se dirigía a su país natal para aprovechar el periodo de vacaciones tras cerrar la temporada con Fortaleza.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @renatopaiva009 / Instagram.

    Un ingrato momento debió enfrentar el técnico portugués Renato Paiva. El entrenador se dirigía a su país natal aprovechando sus vacaciones, pero tuvo un ingrato momento.

    Todo se generó después de que sufriera el robo de su equipaje durante el vuelo entre Río de Janeiro y Lisboa, tal como lo reflejó a través de una denuncia pública compartida en las redes sociales del estratega.

    “Vuelo de Río de Janeiro-Lisboa. Cliente premium. ¡¡¡Pasajes de alto precio con beneficios de garantía!!!! Maleta robada con regalos familiares! ¡Varias camisetas de clubes brasileños robadas! ¡Cero seguridad! ¡Pero pago del vuelo al precio del oro! Una decepción y una pérdida!!!!!”, describió por la falta de seguridad de la aerolínea.

    “¡@tapairportugal esperando pruebas ya que sabemos que hay cámaras para identificar a los culpables!”, complementó.

    Candidato a la banca de la U

    Cabe recordar que Renato Paiva es el principal candidato que maneja la dirigencia de Azul Azul para reemplazar a Gustavo Álvarez en el banco de Universidad de Chile.

    El portugués de 55 años podría concretar de esta forma su séptima experiencia dirigiendo a un club a nivel adulto.

    Su carrera como entrenador principal comenzó en enero de 2021 en Ecuador a cargo de Independiente del Valle, coronándose con el único título que tiene en torneos internacionales.

    A pesar de esto, acabó marchándose al año siguiente al acusar que la dirigencia del club ecuatoriano no trajo los refuerzos que pidió, así como tampoco consiguieron retener a las principales figuras de la temporada.

    Su carrera continuó en México en el club León, donde alcanzó a dirigir 18 encuentros con un balance de seis triunfos, cuatro empates y ocho derrotas.

    Días después, recibió el llamado del Grupo City para que dirigiera al Bahía y con ellos, no sólo entró al fútbol brasileño, sino también consiguió el trofeo estadual bahiano el 2023. Pero, luego de 9 meses, el 6 de septiembre de 2023 renunció (51 PJ, 21 PG, 13 PE y 17 PP).

    En diciembre de ese año, volvió a México y firmó en el Toluca. Tras una buena campaña, con 23 juegos ganados, 11 empatados y 10 perdidos, a fines de 2024 es despedido cuando cae goleado ante el América (4-0) en los cuartos de final del torneo azteca.

    Una vez más busca club y el 28 de febrero de este calendario, llega al por entonces campeón de la Copa Libertadores, Botafogo.

    Tras caer en los octavos de fina de la Copa Libertadores con Palmeiras, fue despedido (23 PJ, 12 PG, 3 PE y 8 PP). Sin embargo, alcanzó a estar sólo un mes sin trabajo, ya que Fortaleza lo llamó para enfrentar el segundo semestre y comenzó a trabajar el pasado 17 de julio.

    Claro que tras perder la categoría, fue cesado de sus funciones, lo que le abrió el camino a la U para empezar con los primeros acercamientos.

