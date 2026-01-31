Paqui Meneghini le baja el perfil a las expulsiones y asegura que la U mostró “carácter” ante Audax Italiano

“Accidentado es una buena manera de describir el partido”, fueron las primeras palabras de Francisco Meneghini tras el empate sin goles entre Universidad de Chile y Audax Italiano en el Estadio Nacional.

El adiestrador argentino que debutaba en la banca de los azules en la Liga de Primera agregó que el compromiso que abrió la temporada 2026, “tuvo muchos elementos que no tienen que ver con el juego y en ese contexto destacó el carácter del equipo... Y después del desgaste, la expulsión anulada y la segunda expulsión, los jugadores siempre respondieron y siempre empujaron”.

De esa forma le bajó el perfil a las tarjetas rojas que recibieron Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero. De hecho, reveló que no conversó con ningunos de los dos jugadores que dejaron a su oncena con 9 hombres en la cancha, sino más bien había felicitado al grupo por sacar el partido adelante.

Meneghini -además- se mostró conforme con el nivel que alcanzó la escuadra laica en el coloso ñuñoíno y anunció que todo irá mejorando con el correr del campeonato. “Hoy el equipo demostró que está bien y eso que tuvo un periodo preparatorio más corto que el año pasado, antes fueron cinco semanas y ahora cuatro. Después jugar con uno menos desde el minuto 20, provocó un gran despliegue y eso pasa la cuenta”, señaló.

Acto seguido, añadió que “hay cosas que hay que mejorar, pero todos los partidos son distintos y espero que no nos expulsen más dos jugadores... Ahora tenemos una semana más larga para recuperarnos y preparar el siguiente partido”.

Sobre los graves incidentes vividos en el principal recinto deportivo del país, el transandino no quiso pronunciarse sobre si debía suspenderse o no el partido cuando se quemaba parte de la grada sur. “La verdad es que no conozco los protocolos si escuchaba las advertencias y el desalojo, pero nuestro foco era que los jugadores estuvieran conectados. Lo lamento, el fútbol debe ser una fiesta y hoy hubo cosas que no estuvieron bien”, expresó.

Finalmente, fue un poco más duró y concluyó: “Vinimos a jugar el partido y los hinchas a apoyar y cuando se dan este tipo de situaciones no le sirven a nadie”.