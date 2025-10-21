Parapanamericanos Chile 2025: Aruco en la ruta de Fiu

Los escolares rodean a Aruco, quien aparece acompañado por Matías Sepúlveda, seleccionado paralímpico adulto de básquetbol en silla de ruedas.

A menos de dos semanas del inicio de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025, Aruco, la mascota de la fiesta deportiva, está realizando un tour por diferentes colegios e instituciones de las regiones Metropolitana y de O’Higgins.

La idea es explicar las características del evento internacional que reúne a cerca de 1.100 deportistas de 27 países, además de eventos de capacitación para medios de comunicación, personal técnico y voluntarios.

En la ruta de Fiu, el recordado corpóreo de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, Aruco está conquistando a los niños, jóvenes y aficionados al deporte.

Los escolares rodean a Aruco, quien aparece acompañado por Matías Sepúlveda, seleccionado paralímpico adulto de básquetbol en silla de ruedas.

El calendario de visitas durante los próximos días considera el jueves a los liceos Politécnico de Santa Cruz (10.00) y Santa Cruz (12.30), ambos en la comuna de la Región de O’Higgins, mientras que al día siguiente se realizará una actividad similar en el colegio Regina Mundi, en Macul. (10.30), mientras que el sábado será el turno de Don Orione, en Cerrillos (16.30). También habrá jornadas de capacitación en las municipalidades de Rengo (miércoles 22, 10.00) y Machalí (sábado 25, 10.00).

¿Qué es Aruco?

Aruco representa a una pequeña araucaria, inspirada en el árbol milenario de nuestros bosques del sur y sagrado para el pueblo mapuche, símbolo de fortaleza, resistencia y conexión con la tierra.

Es la primera mascota con discapacidad visual y encarna valores como resiliencia, inclusión, identidad y esperanza. Aruco refleja el crecimiento, la diversidad y la unión entre tradición y futuro, representando el espíritu de los jóvenes paraatletas que participarán en esta fiesta deportiva.