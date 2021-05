“París es como las pelotas”, su reflexión sobre el mejor deportista chileno de la historia y el don de Niemann: Las diez frases que dejó la entrevista de Marcelo Ríos

1. Garin

—Está mucho más motivado, ya se la cree. Está a un paso de pegarse un torneo bueno, una semi de Grand Slam... Y, una vez que te metes, es más fácil. El 20 es como peligroso, te puedes ir a la mierda o meterte. No hemos visto al Garin que yo quiero ver y que, creo, puede dar mucho más.

2. Garin II

—No es fácil jugar un Grand Slam. Para mí era súper difícil: cinco sets, yo me aburría; imagínate estar tres semanas en un mismo lugar... Ahora esta cuestión de la pandemia tiró todo a la cresta. Garin me contaba que tenía que hacer cuarentenas, que no podía entrenar. Tú ves a Thiem, que dice que está totalmente desmotivado, que no tiene ganas de jugar, que está perdido, que hay cosas más importantes en la vida... ¿Por qué no le va bien a Garin? No tengo idea, pero en arcilla, su mejor superficie, debería irle bien. Él me cuenta que se ha sentido bien con Davin y Lobo, que se siente bien apoyado. Yo creo que le falta dar ese paso de un cuarto de final o una semifinal de Grand Slam, ganar un Masters 1.000. Ya va a cumplir 25 años, le he dicho que la carrera es corta, que trate de dar lo mejor de sí, y él entiende harto. Él empezó muy mal, era una persona con muy poca confianza en sí mismo. No se creía el cuento y le costó dar ese paso. Y una vez que lo dio, le empezó a ir mucho mejor.

Marcelo Ríos y Christian Garin durante un entrenamiento de Copa Davis. Foto: Agencia Uno.

3. Europa

—Sí, pero no es que me gustara Francia. Europa no me gusta mucho. Lo que pasa es que Roland Garros tenía buen ambiente y era entretenido, pero como ciudad París era como las pelotas. Nueva York es entretenido, el torneo, la raja. Australia, también estaba bueno. Pero para mí era complicado ir a Europa. Son países fríos. Ir a Alemania o Suecia no se me hacía fácil.

4. Jarry

—El otro día ganó 6-0 y 6-0 y le dije que el hueón al que le ganó debe haber tenido -10 puntos. Yo estuve hace un mes en la casa de Jarry y me dijo que iba a ir a un Futuro porque necesitaba partidos. Vi que perdió 7-5 y 7-6, pero lo he visto bien. Yo creo que es súper difícil empezar de cero, luego de que te hayan cortado la carrera después de estar 40 del mundo. Yo he visto que los tipos que son buenos siempre vuelven y se demoran súper poco. Wawrinka, Dimitrov, Nishikori... Sock no volvió, porque es malísimo. Aparte que me cae mal y eso que no lo conozco.

5. Guarachi

—La que me tiene impresionado es Guarachi. No la conocía, pero que esté 15 del mundo en dobles es muy bueno.

6. Niemann

—Es la raja el pendejo. Su gente es a toda raja, su equipo... En lo que la rompe sí, y que me hace recordar mucho a mí, es que el pendejo es demasiado relajado. Lo fui a ver contra Dustin Johnson y Justin Thomas, que son el número 1 y 2 del mundo, y los dos días hizo mejor score que ellos. La manera de ser de él, de ser muy relajado... La tiene tan clara y confía tanto en él... Estaba jugando con el número uno y dos del mundo y él iba bostezando. Él vive su mundo y en el mundo en que vive lo hace la raja y la cagó. Si está en ese nivel, con esa edad, y puede competir con los mejores del mundo, es porque tiene un don y ojalá nunca lo pierda.

7. El mejor de la historia

—¿Qué puede ser el mejor deportista de la historia? Qué sé yo cómo se toma. No sé cómo tú tomas al mejor deportista de la historia en diferentes deportes. Él va a ser el mejor deportista de la historia en golf. ¿Compararlo con Vidal cómo sería? ¿Quién ha ganado más torneos? Este hueón ha ganado 11 torneos y él, uno. Yo gané 18 torneos y Vidal ganó 11. ¿Entonces soy yo el mejor? Si se toma por la plata, cuando yo jugaba el prize money en primera ronda de un Grand Slam eran 8 mil dólares y ahora son 50 mil. El Pato Cornejo ganaba 100 pesos. O si es por auspiciadores. Mi contrato con Nike era multimillonario y hoy en día nadie lo tiene. No sé cómo se compara ni quién es el mejor. Es como dice Kyrgios: “Djokovic no es el mejor de la historia, porque yo soy un hueón malo y le he ganado tres veces”.

Arturo Vidal y Marcelo Ríos, dos de las grandes figuras del deporte chileno. Foto: Instagram Marcelo Ríos.

8. Kyrgios

Yo siempre he dicho que es un payaso en la cancha, pero un payaso de buena manera. Es un tipo que deja cada cosa, pero entretiene al tenis. Siempre he dicho que el tenis es más fome que la cresta: el de Sampras, Edberg... Sampras no decía nada, era amargo. Antes tiraba una raqueta y te suspendían. Me entretiene ver a Kyrgios, a Fognini... A Nadal lo encuentro uno de los mejores de la historia, pero me vuelve loco con los tics. Que se me mueve para acá, para allá... Me da una lata.

9. Su promesa incumplida

—Lo dije y no estoy cumpliendo mi palabra (de no jugar contra tenistas activos), pero Kyrgios me llama la atención. Aparte de que lo pidió Yonex, porque los dos somos Yonex, y tuve un encontrón con él, cuando le dije payaso. Encuentro que es un showman que atrae a mucha gente y en Chile puede ser muy divertido. Hay que dejar en claro que es una exhibición. Van a ver a Kyrgios y me van a ver a mí, van a ver jugadas, van a ver cosas entretenidas.

10. Su baja de la serie biográfica de Amazon

—Siguen entrevistando a gente. Ya le avisé a mi gente más cercana que no voy, y que no tiene sentido que hablen. Quiero dejar claro de que no estoy en este documental ni sé de qué se va a tratar. No sé si es para hacerme mierda o va a ser ficticio. Ya no estoy metido. Me salí por falta de profesionalismo y desorganización de la productora. Además, qué gracia tiene hacer una biografía de alguien, en este caso, yo, si el protagonista no está.