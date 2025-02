Esteban Pavez como capitán: revisa la formación con que la Roja de Gareca recibe a Panamá en el Estadio Nacional

La Roja recibe a Panamá en el Estadio Nacional. El equipo de Ricardo Gareca tendrá su primer desafío del año enfrentando al cuadro centroamericano. “La finalidad del partido es ampliar el universo de jugadores, tener un panorama más amplio, es algo muy importante. Creemos en la utilización de los jugadores del medio local y la importancia. Pueden ser determinantes. Esa es la finalidad. Brindarles una oportunidad. Esperamos tener una buena actuación”, señaló el entrenador en la antesala del encuentro.

Para el compromiso, la Selección saltará al campo con Brayan Cortés; Fabian Hormazábal, Daniel González, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro; Ariel Uribe, Lucas Assadi, Lucas Cepeda; Nicolás Guerra. El capitán será Pavez, función que también ejerce en Colo Colo.

Otro que sigue en la titularidad es Brayan Cortés, de quien habló este viernes el estratega. “Son decisiones muy personales. A nosotros no nos modifica nada, por el nivel de competencia que tiene. Después son ambiciones personales. También están ligadas con que son jugadores de selección y queremos verlos a ellos que se le cumplan sus expectativas. Él está tranquilo, sereno, en cuanto a eso a nosotros nos da tranquilidad. A mí no me incide. Siempre queremos que los jugadores emigren, es bueno para todos, mientras se desparramen por las mejores ligas. Es mucho mejor, pero él tiene un año de competencias muy importantes con el club y eso lo va a hacer mantener el nivel”, puntualizó el Tigre.

Por otro lado, la selección de Panamá salta con Eddie Roberts; Reyniel Perdomo, Jiovany Ramos, Orman Davis, Gabriel Brown; José Murillo, Giovany Herbert, Janpol Morales; César Yanis, Cecilio Waterman, Kahiser Lenis.