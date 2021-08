Pellegrini contra las fechas triples: “No sé quién las inventó, con dos partidos estaba bien”

Manuel Pellegrini, entrenador de Real Betis, se extendió en la conferencia previa al duelo contra Real Madrid. No sólo habló del rival de turno, club que dirigió en la temporada 2009-10, sino también del tema que se ha tomado el momento del fútbol europeo: la negativa de ceder a los jugadores.

En su estilo directo y franco, el santiaguino expresó que “lo que uno crea no importa, las federaciones deben ponerse de acuerdo. Yo siempre he sido partidario de que los jugadores vayan con sus selecciones, es un orgullo”.

Sin embargo, el propio DT reconoció que “lo que me parece muy mal es la situación que ha cambiado, pero que jueguen tres partidos me parece una solución muy poco futbolizada. Impide a los clubes que cuenten con jugadores para un partido de Liga que puede ser vital”.

Incluso fue más allá en su crítica, ya que “no sé quién inventó tres partidos en vez de dos, con dos estaba muy bien, era un tiempo prudente para que volvieran. No pueden rendir con tantas horas de avión y tan poco de descanso. Ojalá que se arregle lo del tercer partido porque creo que está absolutamente extra”.

Pese a la evidente molestia por le reglamento, Pellegrini no pudo desconocer que “parto desde que los jugadores tienen un reglamento que atender y los jugadores tienen que estar con sus selecciones”.

El peligroso Madrid

El entrenador chileno tuvo palabras de elogio para su ex equipo y advirtió que “Real Madrid es siempre igual de peligroso. Es un equipo acostumbrado a pelear por el título que juega siempre cada partido como una final. Tiene la plantilla que necesita para hacer frente a las tres competiciones”.

Sobre la posible llegada de Kylian Mabppé al club merengue, el chileno expresó que “preparo el partido contra el Madrid, no contra especulaciones del mercado, me parece una falta de respeto hacia la institución o el jugador. Lo que está en prensa se mantiene en prensa”.

Asimismo, destacó que su equipo es el equipo que menos perdió entre las cinco ligas más importantes de Europa y aclaró que “el equipo está funcionando bien en ataque y en defensa, solo nos falta sacar resultados. Hemos sacado dos empates y a lo mejor nos ha quedado gusto a poco. Nuestra ambición sigue siendo llegar lo más arriba posible”.