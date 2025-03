Periodista argentino se burla del presente de Ricardo Gareca en la Roja: “Te habla tranquilo en el fondo del mar”

La Roja enfrenta un partido clave este martes por las Eliminatorias. Chile se enfrenta a Ecuador con la misión de ganar para seguir con posibilidades de alcanzar el cupo que entrega el repechaje para el Mundial de 2026.

El Equipo de Todos llega a este duelo en una muy mala posición. de hecho, lo hace en el último lugar de la tabla, aunque gracias a los resultados de la 13° fecha, quedó a solo cuatro unidades de la séptima ubicación, lo que hace que la esperanza continúe.

Claro que del otro lado de la cordillera el periodista argentino Martín Liberman cuestionó la tranquilidad aparente del Tigre ante la difícil situación de la Roja.

“Me encanta porque Gareca es un tipo que te habla tranquilo en el fondo del mar. Te habla tranquilo, pero está último allá abajo, le va como el traste, le va mal, no le encuentra la vuelta, pero el tipo está siempre tranquilo, que es una gran virtud”, explicó.

También destacó que esta puede ser la segunda instancia en la que Gareca puede quedar fuera de un mundial, considerando lo que pasó con Perú para el Mundial de Qatar 2022.

“Ahora Tigre, es mañana o nunca, es mañana contra Ecuador o te quedas afuera. Y es muy duro quedarse fuera de dos mundiales para un técnico, recordemos que dirigió a Perú en las eliminatorias pasadas. Cuando vuelven de la pandemia el equipo arrancó impresionante y se meten al repechaje. Si empata igual está afuera de todo”, cerró.

El optimismo de Gareca

A pesar de la dificultad que plantea la posición en la tabla y el rival, Gareca sostiene la esperanza de quedarse con el repechaje. Así lo afirmó este lunes en la conferencia de prensa previa al encuentro.

“Siempre hemos reconocido el momento que nos toca vivir. Eso no significa que no nos podamos recuperar. La podemos torcer. Tenemos la confianza que entre un grupo de selecciones, podemos pelear ese repechaje”, sostuvo.

“No estamos tan lejos. Nunca hay que perder las esperanzas. No quedarnos en un análisis que será motivo para más adelante. Lo único que resta es recuperarnos. Y la posibilidad es mañana. Pero no desconocemos la realidad. El optimismo se fundamenta en que tenemos posibilidades todavía. Conozco el fútbol y sé que no hay que bajar los brazos”, añadió el DT.

“Tenemos la confianza en que podemos sumar y por ahí la cosa cambia. Lo que tengo pensado es eso. Sacarnos los tres partido de encima y ver lo que pasa”, insistió.

También analizó que “con Paraguay nos faltó controlar la pelota parada, que nos puso en problemas. Paraguay tiene un alto porcentaje de goles así. En primera o en segunda pelota. Pero en cuanto a las transiciones, al juego, pudimos controlarlo. Y creo que estamos en condiciones de controlar a esas selecciones que tienen transiciones rápidas. También tenemos jugadores rápidos. Por ahí, algunas más acentuadas que otras. Son selecciones peligrosas”.

“Ecuador tiene jugadores rápidos, un técnico joven, posicionado en el medio internacional. De cuidado es todo, pero también tenemos lo nuestro. De locales, necesitamos hacernos fuertes. Esperamos tener una buena noche mañana”, cerró Gareca.