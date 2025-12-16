Periodistas deportivos eligen a los mejores deportistas de 2025

Con más de un centenar de socios votando, y tal como hace 74 años, el Círculo de Periodistas Deportivos eligió a los exponentes destacados de las principales disciplinas convencionales y adaptadas.

La participación superó el promedio histórico de socios emitiendo sus preferencias, quienes reconocieron a los distintos exponentes.

La premiación de los Mejores Deportistas representa el principal y máximo reconocimiento al desempeño de los exponentes, al tratarse de un galardón otorgado por la crítica y que se entrega anualmente desde 1951.

El directorio del CPD Chile se reunió para conocer y certificar los resultados de la votación de socias y socios que participaron para elegir a los mejores deportistas, periodistas, así como también seleccionar los premios especiales.

Adicionalmente, a partir de los ganadores por disciplinas, este miércoles 17, a las 11.00 horas, el directorio del CPD se reunirá con el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, así como con las autoridades del Comité Olímpico y Paralímpico y del Instituto Nacional del Deporte, para elegir al Mejor de los Mejores McDonald’s, tanto en el deporte convencional y adaptado.

Los ganadores se mantendrán en reserva del ministro de fe de esa votación, el notario Juan Facuse Heresi, hasta la ceremonia de premiación de los Mejores Deportistas, que se efectuará el lunes 29 de diciembre, a las 12.00 horas, en el Teatro Municipal de Las Condes.

Asimismo, durante esta semana se darán a conocer a las ganadoras y ganadores de los reconocimientos especiales tanto en materia deportiva como periodística.

Los ganadores

Deporte paralímpico

Atletismo paralímpico: Amanda Cerna

Bádminton: Jaime Aránguiz

Básquetbol en silla de ruedas: Ángel Hernández

Boccia: Alfonsina Urrejola

Canotaje paralímpico: Katherinne Wollermann

Ciclismo: Hernán Moya

Esquí: Nicolás Bisquertt

Fútbol adaptado: Víctor Hugo Silva

Fútbol PC: Selección Fútbol PC

Natación: Alberto Abarza

Para Judo: Dana Morales

Powerlifting: Juan Carlos Garrido

Surf: Nicolás Medina

Tenis paralímpico: Francisco Cayulef

Tenis de mesa: Ignacio Torres

Tiro con arco: Bastián Reyes

Tiro al vuelo: Rodrigo Encina

Deporte convencional

Ajedrez: Cristóbal Henríquez

Atletismo femenino: Martina Weil

Atletismo masculino: Claudio Romero

Automovilismo: Nicolás Ambiado

Balonmano: Erwin Feuchtmann

Básquetbol: Sebastián Herrera

Bochas: Franco Barbano y Sabrina Polito

Boxeo amateur: Denisse Bravo

Boxeo profesional femenino: Daniela Asenjo

Boxeo profesional masculino: Joseph Cherkashyn

Canotaje: María José Mailliard

Ciclismo femenino: Catalina Soto

Ciclismo masculino: Jacob Decar

Ciclismo BMX femenino: Macarena Pérez

Ciclismo BMX masculino: José Cedano

Ciclismo MTB femenino: Catalina Vidaurre

Ciclismo MTB masculino: Martín Vidaurre

Esgrima: Vicente Otayza

Ecuestre: Trinidad Soffia

Esquí: Henrik von Appen

Esquí Náutico: Matías González

Fútbol amateur: Julio Bórquez

Fútbol femenino: Mary Valencia

Futbol masculino: Erick Pulgar

Gimnasia: Luciano Letelier

Golf: Joaquín Niemann

Halterofilia: Arley Méndez

Hípica: Héctor Berríos

Hockey césped femenino: Manuela Urroz

Hockey césped masculino: Juan Ignacio Amoroso

Hockey patín: Joaquín Pinares

Judo: Mary Dee Vargas

Karate femenino: Valentina Toro

Karate masculino: Tomás Freire

Lucha: Virginia Jiménez

Motociclismo: José Ignacio Cornejo

Natación: Kristel Köbrich

Navegación a vela: Felipe Robles, Andrés Guevara y Paula Herman

Patín carrera: Raúl Pedraza

Pelota vasca: Javier Villalón

Pentatlón moderno: Vicente Valderrama

Polo: Felipe Vercellino

Remo: Antonia Abraham y Melita Abraham

Rodeo: Gustavo Valdebenito y Felipe Garcés

Rugby: Nicolás Saab

Squash: Giselle Delgado y Anita Pinto

Surf: Noel de la Torre

Taekwondo: Joaquín Churchill

Tenis femenino: Antonia Vergara

Tenis masculino: Alejandro Tabilo

Tenis de mesa: Nicolás Burgos

Tiro al vuelo: Héctor Flores

Tiro con arco: Andrés Gallardo

Triatlón: Diego Moya

Vóleibol: Vicente Parraguirre

Vóleibol playa: Esteban Grimalt y Marco Grimalt