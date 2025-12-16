SUSCRÍBETE POR $1100
    Periodistas deportivos eligen a los mejores deportistas de 2025

    Con una amplia participación, socias y socios del CPD escogieron a los exponentes más destacados en las distintas disciplinas adaptadas y convencionales.

    Valentina Toro fue escogida como mejor karateca por el Círculo de Periodistas Deportivos.

    Con más de un centenar de socios votando, y tal como hace 74 años, el Círculo de Periodistas Deportivos eligió a los exponentes destacados de las principales disciplinas convencionales y adaptadas.

    La participación superó el promedio histórico de socios emitiendo sus preferencias, quienes reconocieron a los distintos exponentes.

    La premiación de los Mejores Deportistas representa el principal y máximo reconocimiento al desempeño de los exponentes, al tratarse de un galardón otorgado por la crítica y que se entrega anualmente desde 1951.

    El directorio del CPD Chile se reunió para conocer y certificar los resultados de la votación de socias y socios que participaron para elegir a los mejores deportistas, periodistas, así como también seleccionar los premios especiales.

    Adicionalmente, a partir de los ganadores por disciplinas, este miércoles 17, a las 11.00 horas, el directorio del CPD se reunirá con el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, así como con las autoridades del Comité Olímpico y Paralímpico y del Instituto Nacional del Deporte, para elegir al Mejor de los Mejores McDonald’s, tanto en el deporte convencional y adaptado.

    Los ganadores se mantendrán en reserva del ministro de fe de esa votación, el notario Juan Facuse Heresi, hasta la ceremonia de premiación de los Mejores Deportistas, que se efectuará el lunes 29 de diciembre, a las 12.00 horas, en el Teatro Municipal de Las Condes.

    Asimismo, durante esta semana se darán a conocer a las ganadoras y ganadores de los reconocimientos especiales tanto en materia deportiva como periodística.

    Los ganadores

    Deporte paralímpico

    Atletismo paralímpico: Amanda Cerna

    Bádminton: Jaime Aránguiz

    Básquetbol en silla de ruedas: Ángel Hernández

    Boccia: Alfonsina Urrejola

    Canotaje paralímpico: Katherinne Wollermann

    Ciclismo: Hernán Moya

    Esquí: Nicolás Bisquertt

    Fútbol adaptado: Víctor Hugo Silva

    Fútbol PC: Selección Fútbol PC

    Natación: Alberto Abarza

    Para Judo: Dana Morales

    Powerlifting: Juan Carlos Garrido

    Surf: Nicolás Medina

    Tenis paralímpico: Francisco Cayulef

    Tenis de mesa: Ignacio Torres

    Tiro con arco: Bastián Reyes

    Tiro al vuelo: Rodrigo Encina

    Deporte convencional

    Ajedrez: Cristóbal Henríquez

    Atletismo femenino: Martina Weil

    Atletismo masculino: Claudio Romero

    Automovilismo: Nicolás Ambiado

    Balonmano: Erwin Feuchtmann

    Básquetbol: Sebastián Herrera

    Bochas: Franco Barbano y Sabrina Polito

    Boxeo amateur: Denisse Bravo

    Boxeo profesional femenino: Daniela Asenjo

    Boxeo profesional masculino: Joseph Cherkashyn

    Canotaje: María José Mailliard

    Ciclismo femenino: Catalina Soto

    Ciclismo masculino: Jacob Decar

    Ciclismo BMX femenino: Macarena Pérez

    Ciclismo BMX masculino: José Cedano

    Ciclismo MTB femenino: Catalina Vidaurre

    Ciclismo MTB masculino: Martín Vidaurre

    Esgrima: Vicente Otayza

    Ecuestre: Trinidad Soffia

    Esquí: Henrik von Appen

    Esquí Náutico: Matías González

    Fútbol amateur: Julio Bórquez

    Fútbol femenino: Mary Valencia

    Futbol masculino: Erick Pulgar

    Gimnasia: Luciano Letelier

    Golf: Joaquín Niemann

    Halterofilia: Arley Méndez

    Hípica: Héctor Berríos

    Hockey césped femenino: Manuela Urroz

    Hockey césped masculino: Juan Ignacio Amoroso

    Hockey patín: Joaquín Pinares

    Judo: Mary Dee Vargas

    Karate femenino: Valentina Toro

    Karate masculino: Tomás Freire

    Lucha: Virginia Jiménez

    Motociclismo: José Ignacio Cornejo

    Natación: Kristel Köbrich

    Navegación a vela: Felipe Robles, Andrés Guevara y Paula Herman

    Patín carrera: Raúl Pedraza

    Pelota vasca: Javier Villalón

    Pentatlón moderno: Vicente Valderrama

    Polo: Felipe Vercellino

    Remo: Antonia Abraham y Melita Abraham

    Rodeo: Gustavo Valdebenito y Felipe Garcés

    Rugby: Nicolás Saab

    Squash: Giselle Delgado y Anita Pinto

    Surf: Noel de la Torre

    Taekwondo: Joaquín Churchill

    Tenis femenino: Antonia Vergara

    Tenis masculino: Alejandro Tabilo

    Tenis de mesa: Nicolás Burgos

    Tiro al vuelo: Héctor Flores

    Tiro con arco: Andrés Gallardo

    Triatlón: Diego Moya

    Vóleibol: Vicente Parraguirre

    Vóleibol playa: Esteban Grimalt y Marco Grimalt

