Periodistas deportivos eligen a los mejores deportistas de 2025
Con una amplia participación, socias y socios del CPD escogieron a los exponentes más destacados en las distintas disciplinas adaptadas y convencionales.
Con más de un centenar de socios votando, y tal como hace 74 años, el Círculo de Periodistas Deportivos eligió a los exponentes destacados de las principales disciplinas convencionales y adaptadas.
La participación superó el promedio histórico de socios emitiendo sus preferencias, quienes reconocieron a los distintos exponentes.
La premiación de los Mejores Deportistas representa el principal y máximo reconocimiento al desempeño de los exponentes, al tratarse de un galardón otorgado por la crítica y que se entrega anualmente desde 1951.
El directorio del CPD Chile se reunió para conocer y certificar los resultados de la votación de socias y socios que participaron para elegir a los mejores deportistas, periodistas, así como también seleccionar los premios especiales.
Adicionalmente, a partir de los ganadores por disciplinas, este miércoles 17, a las 11.00 horas, el directorio del CPD se reunirá con el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, así como con las autoridades del Comité Olímpico y Paralímpico y del Instituto Nacional del Deporte, para elegir al Mejor de los Mejores McDonald’s, tanto en el deporte convencional y adaptado.
Los ganadores se mantendrán en reserva del ministro de fe de esa votación, el notario Juan Facuse Heresi, hasta la ceremonia de premiación de los Mejores Deportistas, que se efectuará el lunes 29 de diciembre, a las 12.00 horas, en el Teatro Municipal de Las Condes.
Asimismo, durante esta semana se darán a conocer a las ganadoras y ganadores de los reconocimientos especiales tanto en materia deportiva como periodística.
Los ganadores
Deporte paralímpico
Atletismo paralímpico: Amanda Cerna
Bádminton: Jaime Aránguiz
Básquetbol en silla de ruedas: Ángel Hernández
Boccia: Alfonsina Urrejola
Canotaje paralímpico: Katherinne Wollermann
Ciclismo: Hernán Moya
Esquí: Nicolás Bisquertt
Fútbol adaptado: Víctor Hugo Silva
Fútbol PC: Selección Fútbol PC
Natación: Alberto Abarza
Para Judo: Dana Morales
Powerlifting: Juan Carlos Garrido
Surf: Nicolás Medina
Tenis paralímpico: Francisco Cayulef
Tenis de mesa: Ignacio Torres
Tiro con arco: Bastián Reyes
Tiro al vuelo: Rodrigo Encina
Deporte convencional
Ajedrez: Cristóbal Henríquez
Atletismo femenino: Martina Weil
Atletismo masculino: Claudio Romero
Automovilismo: Nicolás Ambiado
Balonmano: Erwin Feuchtmann
Básquetbol: Sebastián Herrera
Bochas: Franco Barbano y Sabrina Polito
Boxeo amateur: Denisse Bravo
Boxeo profesional femenino: Daniela Asenjo
Boxeo profesional masculino: Joseph Cherkashyn
Canotaje: María José Mailliard
Ciclismo femenino: Catalina Soto
Ciclismo masculino: Jacob Decar
Ciclismo BMX femenino: Macarena Pérez
Ciclismo BMX masculino: José Cedano
Ciclismo MTB femenino: Catalina Vidaurre
Ciclismo MTB masculino: Martín Vidaurre
Esgrima: Vicente Otayza
Ecuestre: Trinidad Soffia
Esquí: Henrik von Appen
Esquí Náutico: Matías González
Fútbol amateur: Julio Bórquez
Fútbol femenino: Mary Valencia
Futbol masculino: Erick Pulgar
Gimnasia: Luciano Letelier
Golf: Joaquín Niemann
Halterofilia: Arley Méndez
Hípica: Héctor Berríos
Hockey césped femenino: Manuela Urroz
Hockey césped masculino: Juan Ignacio Amoroso
Hockey patín: Joaquín Pinares
Judo: Mary Dee Vargas
Karate femenino: Valentina Toro
Karate masculino: Tomás Freire
Lucha: Virginia Jiménez
Motociclismo: José Ignacio Cornejo
Natación: Kristel Köbrich
Navegación a vela: Felipe Robles, Andrés Guevara y Paula Herman
Patín carrera: Raúl Pedraza
Pelota vasca: Javier Villalón
Pentatlón moderno: Vicente Valderrama
Polo: Felipe Vercellino
Remo: Antonia Abraham y Melita Abraham
Rodeo: Gustavo Valdebenito y Felipe Garcés
Rugby: Nicolás Saab
Squash: Giselle Delgado y Anita Pinto
Surf: Noel de la Torre
Taekwondo: Joaquín Churchill
Tenis femenino: Antonia Vergara
Tenis masculino: Alejandro Tabilo
Tenis de mesa: Nicolás Burgos
Tiro al vuelo: Héctor Flores
Tiro con arco: Andrés Gallardo
Triatlón: Diego Moya
Vóleibol: Vicente Parraguirre
Vóleibol playa: Esteban Grimalt y Marco Grimalt
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesCobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.