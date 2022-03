PGA Tour: Mito Pereira firma una correcta primera ronda en el Valspar Championship

Mito Pereira firmó una correcta primera ronda en el Valspar Championship, que se está desarrollando en Palm Harbor, Florida. El golfista chileno consiguió este jueves una tarjeta de -2, que, a falta de que finalicen todos los participantes, lo ubica en el puesto 53 del certamen, a cinco golpes de quienes por ahora son líderes, el venezolano Jhonattan Vegas y el norteamericano David Lipsky

El santiaguino salió al campo del Copperhead Course del Innisbrook Resort con el objetivo de tomarse revancha, pues solo hace días tuvo una ingrata participación en el The Players. En aquel certamen, conocido como el quinto major, no pudo superar el corte por el mal tiempo que obligó a suspender continuamente la segunda ronda que recién concluyó el domingo. Su tarjeta de +5 lo obligó a despedirse del torneo antes de la recta final, con un desempeño muy bajo respecto al que esperaba.

Pereira necesitaba recuperarse con urgencia. Y pese a que su rendimiento este jueves no sobresalió demasiado, fue suficiente para llegar al segundo día con saldo positivo. Mito se las ingenió para enmendar sus errores en el arranque del certamen en el que se mide con figuras mundiales como Collin Morikawa, Viktor Hovland o Justin Thomas y que tendrá corte en el puesto 65, además de repartir 7,8 millones de dólares en premios..

Su trabajo con el putt fue irregular en el inicio, pero Mito no se desesperó ni perdió el foco. Festejó en el agujero 2, donde embocó su primer birdie del día. Y aunque tropezó de inmediato en el siguiente agujero con un bogey, consiguió un nuevo tiro bajo el par en la séptima bandera, para dejar su tarjeta momentánea en -1, una vez finalizada la primera pasada.

El nacional, quien estuvo acompañado por el norteamericano Pat Perez y el alemán Martin Kaymer, en ningún momento perdió la cabeza y se le vio en máxima concentración en los últimos nueve agujeros. Eso le permitió festejar un nuevo birdie, en el 11, para mejorar su score y, de paso, escalar algunas posiciones en la clasificación general.

Pereira, durante la primera ronda del The Players. FOTO: AFP.

El registro era positivo y ahora la gran tarea de Pereira era cuidarlo a toda costa. Y lo logró. Quizá sin destacar con nuevos golpes bajo el par, pero tampoco decayó, lo que le permitirá enfrentar la segunda ronda con una mayor tranquilidad. Mejorar su nivel, de todas formas, le será importante para mantenerse en carrera sin contratiempos.

El chileno enfrentará la segunda ronda del torneo este viernes, desde las 9.02 de Chile. Una jornada que será decisiva para el futuro de Mito en el Valspar Championship. Cabe mencionar que Joaquín Niemann, el otro nacional en el PGA Tour, decidió bajarse del torneo para llegar de la mejor manera al Match Play, que se disputará el próximo fin de semana.

