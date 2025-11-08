Piastri será cuarto y Verstappen cae en la Q1: Norris brilla para quedarse con la pole en el GP de Brasil

Lando Norris se quedó con la pole position en el GP de Brasil. Foto: @F1 (X).

Lando Norris no quiere dejar espacio para ninguna duda. El piloto de McLaren recuperó sensaciones y está pasando por su mejor momento. Tras imponerse en el sprint, el británico se quedó con la pole position del Gran Premio de Brasil.

En tanto, este domingo, Oscar Piastri, su compañero y más cercano perseguidor, largará apenas desde el cuarto puesto. Norris tiene todo para estirar su ventaja en Interlagos. El australiano, además, venía de un sprint para el olvido.

Por otra parte, Max Verstappen tuvo una actuación decepcionante tras quedar eliminado en la Q1. El tetracampeón saldrá desde el puesto 16° y deberá realizar una remontada de ensueño para engancharse nuevamente en la pelea por el Mundial. No obstante, el título podría quedar prácticamente decidido para alguno de los McLaren.

Norris marcó un tiempo de 1:09.511, registro que le permitió imponerse con comodidad. Segundo fue Kimi Antonelli, al igual que en el Sprint, a solo 0.174 del líder. Superó nuevamente a su compañero George Russell y a Charles Leclerc, que remontó para acabar tercero. Piastri tendrá a dos duros pilotos por delante este domingo.

En tanto, Verstappen necesita algo más que un milagro. Pero si hay alguien que sabe de eso, es el tetracampeón. En 2024, el neerlandés largó desde el lugar 17° y terminó coronándose.

Revisa la clasificación completa del GP de Brasil