Pistas para 2021: las claves tácticas que deja el triunfo de Colo Colo ante Rangers

Las cosas que tiene el fútbol hizo que Colo Colo jugara su primer amistoso de la temporada 2021 en el mismo estadio donde tuvo que sufrir para mantenerse en Primera. Claro que esta vez, el Fiscal de Talca no tenía la atención de todo un país y el rival no era la Universidad de Concepción.

Los albos se midieron ante Rangers en dos tiempos (uno de 45 minutos y otro de 55 minutos) y si bien ganaron 3-0 (goles de Iván Morales, Javier Parraguez y Leonardo Valencia), el resultado era lo menos importante para Gustavo Quinteros.

El técnico del Cacique buscaba plasmar en cancha la idea táctica que viene trabajando en la región del Maule y con la que piensa “clasificar a la Copa Libertadores”. Y aunque no varió mucho el esquema que mostró en los últimos encuentros oficiales (4-2-1-3), si dio pistas de lo que podríamos ver en el Torneo Nacional.

Para comenzar, su enganche será Martín Rodríguez y no Leonardo Valencia. La posición que le penó a Quinteros y del cual se quejó constantemente la temporada pasada, será ocupado por el formado en Huachipato y en su defecto por Ignacio Jara. ¿Valencia? Seguirá siendo alternativa en el ataque, pero por ahora no ocupa un puesto entre los once estelares en teoría, pues la punta izquierda se la disputarán Juan Carlos Gaete y Gabriel Costa.

Y ya que hablamos del ataque, el adiestrador seguirá buscando punteros rápidos (Pablo Solari o Marcos Bolados por derecha) y utilizará un centrodelantero que reciba de espalda, toque hacia las puntas e ingrese al área a definir la jugada (ayer Iván Morales le ganó la pulseada a Javier Parraguez y Nicolás Blandi).

En tanto, los dos puestos de corte parecen tener dueños. Uno es Cesar Fuentes y el otro debería ser Leonardo Gil. Sin embargo, Williams Alacón y Bryan Soto sumarán minutos en duelos oficiales, ya que desde el sur, aseguran que Facha está muy conforme con el trabajo de los jóvenes.

Por último, en línea defensiva es donde se dan por ahora los duelos más intensos. Si bien, los centrales titulares fueron Felipe Campos y Maximiliano Falcón, es éste último el único que tiene un puesto asegurado en la zaga. Quinteros quiere que llegue otro central y se espera la recuperación total de Matías Zaldivia, quien ya no llena cupo de extranjero.

Además, llamó la atención que Brayan Vejar ocupara ambas bandas defensivas, lo que deberá preocupar a Jeison Rojas si quiere seguir por el lado derecho y peor aún, la disputa por el lado izquierdo sumó un nuevo contrincante: Gabriel Suazo y Miiko Albornoz eran los postulantes a ese cupo.

Por último, Omar Carabalí se quedará como alternativa a Brayan Cortés en el arco y con el resultado asegurado, el entrenador del Popular soltará sus bandas ya que ocupó a Felipe Fritz en lugar de Vejar para sumar volumen en el ataque.