Polémico padre de Lamine Yamal sale en defensa de su hijo: “La gente se va a morir de envidia”

Lamine Yamal celebró hace algunos días su cumpleaños número 18 realizando una fiesta exclusiva en Barcelona. A la cita llegaron cerca de 200 invitados a los que se les pidió que no llevaran sus celulares para mantener la privacidad del evento.

Diversas personalidad del ámbito del fútbol, la música y el internet pusieron el glamour. Los primeros en llegar fueron sus amigos en el conjunto blaugrana: Robert Lewandowski, Raphinha, Gavi, Alejandro Balde, Marc Casadó, Pau Víctor o Pau Cubarsí. También acudieron colegas de la selección hispana y varios futbolistas de otros equipos.

Luego fue el turno de los influencers y streamers. TheGrefg, los hermanos Buyer, IlloJuan y Marta Díaz se llevaron los reflectores. En el caso de los dos primeros, serán compañeros de Yamal en la Kings League, ya que el atacante se unió este año al revolucionario proyecto de Gerard Piqué.

Por último, también arribaron músicos, quienes fueron los encargados de animar la velada. En esa línea, los nombres más rimbombantes fueron los de los reggaetoneros Quevedo, Bad Gyal y Ozuna.

Claro que la polémica se desató cuando desde España informaron que Lamine contrató a un grupo de personas con enanismo para animar el espectáculo.

Polémico padre de Lamine Yamal sale en defensa de su hijo

Ante esto, Mounir Nasraoui, salió en defensa de su hijo. “Es un chico joven. La gente debería entender que es un chaval que acaba de cumplir 18 años y también tiene derecho a disfrutar un poco de la vida. Todos entendemos que es un deportista profesional, lo que ustedes quieran, pero también es un niño como cualquier otro. Tiene su edad, sus amigos, y a sus padres bien cuidados. Gracias a Dios por todo”, señaló en declaraciones a Europa Press.

“El está siendo un ejemplo para muchos niños. Y nada más. No estamos diciendo nada malo, ni mi hijo ha hecho nada malo. Si fuera así, yo sería el primero como padre en decirle algo, en cogerle de las orejas y decirle: ‘Esto no se hace, hijo’. Pero mi hijo no ha hecho nada. Y si ha hecho algo malo, ahí están las comisarías. Que vayan y denuncien. Pero como no ha hecho nada, no pasa nada”, continuó.

Por último, lanzó que “Yo no escucho críticas, escucho las mías. Y las mías son que mi hijo está haciendo bien las cosas. Hay personas que, en vez de mirar lo que tienen cerca, se fijan en lo lejano de los demás. Y al final se van a morir de envidia . Ese es su problema”, cerró.

La defensa de los asistentes

Pese a la denuncia establecida por la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo, uno de los asistentes a la fiesta de Yamal defendió su participación. Lo hizo en entrevista con RAC1, pidiendo mantener el anonimato. “Nadie nos faltó al respeto, déjennos trabajar en paz. No entiendo tanto revuelo. Somos personas normales que hacemos lo que queremos, de manera completamente legal”, dijo.

“(ADEE) está humillando a las personas con enanismo. Desde hace un par de años, estas personas nos están perjudicando; quieren prohibir un trabajo que nos gusta y nunca han ofrecido empleo ni cursos para los afectados. Trabajamos como animadores. ¿Por qué no podemos hacerlo? ¿Por nuestra condición física?”, añadió.

“Sabemos nuestros límites y nunca los sobrepasamos: no somos monos de feria. Bailamos, repartimos bebidas, hacemos magia... hay muchos tipos de espectáculos”, enfatizó.