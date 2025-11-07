Por arreglo de partidos: detienen a 17 árbitros y al presidente de un club en Europa.

Escándalo en Turquía. Murat Özkaya, presidente del club Eyüpspor, el antiguo propietario del Kasimpasa, Fatih Saras, y 17 árbitros fueron detenidos por arreglo de partidos. Este viernes, la Fiscalía de Estambul emitió las órdenes por haber participado en el amaño de encuentros de la Superliga.

La situación se enmarca dentro de una investigación que hace algunas semanas había iniciado la Federación Turca de Fútbol. Hace una semana, la entidad suspendió a 149 jueces y asistentes, con sanciones entre ocho y doce meses, por su participación en apuestas deportivas.

Según cifras entregadas por el organismo que rige el balompié en el país euroasiático, 371 de los 571 árbitros profesionales registrados oficialmente en Turquía mantienen cuentas abiertas en casas de apuestas. De esos, 152 apostaron en partidos, algo prohibido expresamente por ley al tratarse de agentes decisivos en los resultados.

El fútbol turco está en entredicho por el amaño de partidos.

La Fiscalía de Estambul explicó que la participación de los silbantes en juegos de azar deportivo constituye una conducta incompatible con sus obligaciones. En esa línea, los 17 árbitros detenidos serán investigados por “abuso de funciones y alteración del resultado de un partido”. Mientras que Özkaya y Saras pasaron a interrogatorios. La liga local también está investigando a 3700 futbolistas supuestamente involucrados en los partidos arreglados.

Hace algunos días, el presidente de la Federación Turca habló sobre el tema. “La reputación del fútbol turco se construye sobre la santidad del esfuerzo en el campo y la integridad inquebrantable de la justicia. Cualquier acto que traicione estos valores no es meramente una violación de las reglas, sino una ruptura de la confianza”, señaló İbrahim Hacıosmanoğlu.

“Las investigaciones recientes han revelado que algunos árbitros estaban involucrados en actividades de apuestas de una manera completamente incompatible con el espíritu del fútbol. Esto no es solo una violación, es un abuso que hiere las conciencias y envenena la justicia”, agregó.