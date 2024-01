Por un comentario del pasado: hinchas saudíes no olvidan ninguneo de Toni Kroos y lo abuchean en la Supercopa española

Como es de costumbre en los últimos años, la Supercopa de España se está jugando en territorio de Arabia Saudita. Este miércoles, el Real Madrid derrotó en un auténtico partidazo a su clásivo rival de la ciudad, el Atlético de Madrid, por un marcador de 5-3 que se terminó decidiendo en una vibrante prórroga.

No obstante, uno de los hechos más comentados, además del resultado final, fueron las pifias y los abucheos durante todo el transcurso del tiempo extra por parte de la fanaticada que llegó en masa al Al -Awwal Stadium, casa del Al Nassr, equipo en el que milita actualmente Cristiano Ronaldo. ¿El motivo de la silbatina? Un comentario que hizo el jugador alemán Toni Kroos el 24 de agosto de 2023, ante el sorpresivo traspaso de la joven estrella gallega, Gabri Veiga al Al Ahli de Arabia Saudita.

Vergonzoso

El jugador de apenas 21 años era uno de los mayores proyectos de La Liga y había cumplido con grandes actuaciones en el Celta de Vigo B, plantel filial del club de Galicia. El joven atacante tasado en € 40 millones, aparecía como un futbolista de proyección al primer equipo y como uno de los deportistas a seguir en el futuro, sin embargo, la noticia de aquel mercado de verano europeo dejó atónitos a varios en el mundo del fútbol.

El Al Ahli abonó 30 millones de la moneda europea y se hizo con los servicios de la joven promesa ibérica. El resto del dinero incluido en la negociación sería pagado en función de los partidos jugados, goles anotados, títulos conseguidos por Veiga. El salario que percibiría el español en el Al-Ahli rondaba entre 12 y 15 millones de euros por temporada.

La noticia no tardó en esparcirse en el mundo del balompié mundial y hubo una voz más que autorizada que no dudó en propinarle un duro comentario al movimiento de Veiga. “Vergonzoso”, publicó Toni Kross en la red social Instagram ante el posteo de los medios que informaron la noticia, dejando más que en claro su decepción ante la partida del joven deportista en busca de los millones saudíes. El campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014 y pentacampeón de la UEFA Champions League con el Real Madrid, no escondió su sorpresa e incredulidad ante el dilema de que un jugador tan joven y con tanto talento como el que tiene Gabri Veiga, termine marchándose a Arabia con tan solo 21 años, dejando incluso de lado una negociación con el Nápoles de Italia.

Su entrenador en la escuadra gallega, Rafael Benítez, dijo en una rueda de prensa su opinión sobre el sorpresivo acuerdo. “Es una situación que le cambia la vida a él y a su familia para bien. Para el club es doloroso, pero puede ser a medio/largo plazo una operación muy beneficiosa”, comentó en su momento el estratega sobre la decisión del jugador de cambiar la élite de Europa por el fútbol emergente y millonario de Arabia Saudita.

Las pifias en la Supercopa

Luego de este polémico comentario, los hinchas árabes no olvidaron las palabras de Toni Kroos y se aseguraron de recordárselas durante el paso del Real Madrid por el país de Medio Oriente en el marco de la celebración de la Supercopa española. La silbatina cuando el teutón ingresó desde el banquillo fue monumental y estuvo presente cada vez que este tocó el balón.

A pesar del hostil ambiente, Kroos no tuvo mayores sobresaltos y pudo sortear de gran manera los minutos que alcanzó a jugar en la victoria ante su archirrival citadino. Al término del encuentro, el ex Bayer Leverkusen y Bayern de Múnich posteó sarcásticamente en su cuenta de X “Eso estuvo divertido hoy, increíble aliento”, acompañado de un emoji de una cara enamorada. De hecho, el volante ya se había burlado de la liga saudita en el pasado, cuando dijo que nunca se le pasaría por la cabeza ir a jugar allá privilegiando el dinero antes que el nivel competitivo.

Esta reacción fue celebrada por los fanáticos del club merengue en las redes sociales y desató la burla generalizado hacia los hinchas saudíes que abuchearon a Kroos durante toda la prórroga. Ahora, el Real Madrid deberá dejar atrás esta polémica situación del jugador germano y prepararse para lo que será la final del certamen español. Los dirigidos por Carlo Ancelotti esperan a su rival que saldrá del choque entre Barcelona y Osasuna.