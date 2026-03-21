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    Premier League: Liverpool cae ante Brighton y se aleja más de los puestos de Champions

    Los Reds cayeron 2-1 en su visita a las Gaviotas y suman tres partidos sin victorias en el torneo local, a las puertas de ceder la quinta posición.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Liverpool cayó ante Brighton. FOTO: PREMIER LEAGUE.

    Liverpool ha mostrado una clara tendencia bipolar en este final de temporada. Si bien ya está instalado en los cuartos de final de la Champions League, su derrotero en la Premier League inglesa no levanta.

    Torneo local en que el equipo de los Reds sumó tres partidos sin ganar tras la derrota de 2-1 ante el Brighton & Hove Albion y ve peligrar sus opciones de alcanzar la próxima versión del torneo continental, a siete fechas del final de la temporada.

    Una jornada en la que todo comenzó mal para el campeón británico. A los 3 minutos, perdió a uno de sus delanteros estrellas, el francés Hugo Ekitiké, quien sufrió una lesión muscular que lo obligó a salir.

    No fue más que el anuncio de otro pobre desempeño. A los 14 minutos, el británico Danny Welbeck abrió la cuenta para las Gaviotas con un cabezazo preciso, después de la habilitación del paraguayo Diego Gómez por el mismo expediente.

    Reaccionó el equipo del cuestionado técnico neerlandés Arne Slot y el húngaro Milos Kerkez supo igualar la cuenta, justo en la media hora de partido, situación que permitía avizorar una posible remontada.

    Sin embargo, el local no estaba para sorpresas. A los 56’, el mismo Welbeck de 35 años (excompañero de Alexis Sánchez en Arsenal) puso el 2-1 definitivo que cataliza una nueva crisis para el elenco portuario.

    Tercer partido consecutivo para los rojos que todavía conservan el quinto puesto en la tabla de posiciones, aunque ahora peligra con el acecho de Chelsea que, si gana su partido, desplazará a los monarcas.

    Más sobre:FútbolPremier LeagueLiverpoolBrighton & Hove Albion

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